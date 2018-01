Folosirea convectoarelor electrice nu mai reprezintă o noutate. Piaţa acestora s-a diversificat enorm în ultimii ani. Unele modele pot fi achiziţionate la preţuri decente, fiind accesibile chiar şi celor cu un buget mai modest. Din acest punct de vedere, Shop-Einstal este lider în tot ce ţine de convectoare electrice, paleta de modele pe care o pune la dispoziţie pe shop-einstal.ro fiind suficient de diversificată, astfel încât fiecare utilizator să găsească modelul potrivit nevoilor sale. Ce sunt convectoarele electrice şi care este menirea acestora? Încălzirea camerei cu ajutorul unui convector poate fi mult mai tentantă decât punerea în funcţiune a centralei termice. Acesta este folosit în mod deosebit atunci când proprietarii doresc să încălzeasă doar o anumită încăpere, fără a irosi combustibil şi pentru celelalte din locuinţă. Dacă în trecut acestea nu erau prea des folosite din cauza aspectului sub care se prezentau, acum designul lor este unul modern şi practic, astfel că se pot încadra cu uşurinţă în orice decor, fără a părea inestetic sau nepotrivit. Convectoarele electrice sunt dispozitive, compuse dintr-o rezistenţă electrică ce reprezintă baza şi o carcasă metalică. Există modele cu diverse puteri ale rezistenţei, începând de la 500 W şi până la 2500 sau 3000 W. Magazinul online www.shop-einstal.ro îşi întâmpină clienţii cu o varietate de convectoare, cu diferite puteri de acţionare, ideale pentru orice locuinţă. Cum funcţionează un astfel de convector? Aerul din încăpere este inspirat prin partea de jos a dispozitivului, încălzit prin rezistenţă şi eliberat prin grila superioară. Nu este necesar un ventilator pentru ca aerul să circule. De fapt acesta iese liber din aparat, fără nici un fel de ajutor. Asta înseamnă că procesul realizat de convector este unul natural.

Spre deosebire de modelele ce apăreau în trecut pe piaţă, cele din prezent incorporează caracteristici ce le fac mult mai eficiente şi utile din punct de vedere energetic. În funcţie de model, în dotările unui convector electric de calitate superioară, cum sunt cele disponibile pe shop-einstal.ro, pot fi incluse termostatele reglabile de camere, termostate de siguranţă, precum şi butonul prin care sunt puse în funcţiune sau oprite dispozitivele. Pentru a alege modelul potrivit pentru locuinţă, utilizatorii trebuie să aibă în vedere două criterii de top: eficienţa energetică şi performanţa convectorului. Ţinând cont de aceste aspecte, specialiştii Shop-einstal oferă câteva sfaturi ajutătoare pentru alegerea convectorului corespunzător. Alegerea convectorului în funcţie de consum – fiecare model de convector are o anumită putere de consum. Aceasta se măsoară în watt sau kilowatt, fiind unităţile care dictează consumul de curent şi costul facturilor la electricitate.

Indiferent de modul în care funcţionează, dacă au sau nu în dotare ventilator, dacă folosesc sau nu halogen sau ulei, cantitatea de energie electrică consumată va fi mereu echivalentă cu puterea termică. Pentru a afla valoarea de electricitate consumată, există tot felul de surse ce pun la dispoziţie calculatoare de consum şi pot fi folosite în cazul convectoarelor electrice. Introducând numărul de kW, utilizatorii află care este suma aferentă pe care vor trebui să o achite. Alegerea convectorului potrivit pentru locuinţă – pentru a cumpăra un astfel de dispozitiv, clientul trebuie să ştie care sunt dimensiunile interiorului pe care doreşte să îl încălzească, dar şi bugetul disponibil pentru achiziţionarea convectorului electric. De dorit ar fi ca modelul ales să includă şi un termostat în dotare pentru a putea evita supraîncălzirea camerei în care este instalat. Ce avantaje prezintă convectoarele electrice? Dispozitivele pot fi montate pe perete sau pe podea, depinde de model. Aceastea au fie montaj mobil, fie montaj fix. Spre deosebire de alte aparate destinate aceluiaşi scop, convectoarele electrice sunt silenţioase. Astfel, acestea nu produc nici un sunet care să deranjeze şi nici nu au vreo piesă în mişcare. De asemenea, aerul procesat de aparat circulă în mod natural şi nu antrenează praful sau particulele bacteriene din cameră. Care sunt întrebările pe care trebuie să şi le adreseze cei ce doresc să investească într-un convector electric?

Care este locul în care va fi folosit? Este important să se cunoască dacă respectiva cameră este izolată pentru că de acest lucru va depinde eficienţa dispozitivului. Ce putere are convectorul potrivit? Răspunsul la această întrebare depinde de dimensiunile camerei. Astfel, proprietarul trebuie să cunoască lăţimea şi lungimea acesteia pentru a obţine o indicaţie aproximativă a cantităţii de căldură necesară.

Fiecare trebuie să calculeze căldura de care are nevoie pentru un confort optim, apoi să aleagă convectorul potrivit din varietatea celor disponibile pe piaţă. Modelele oferite pe shop-einstal.ro se disting printr-o calitate superioară şi preţuri foarte accesibile.

