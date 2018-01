Compania Aerostar – scrie presa ieșeană – a lansat anunțurile pentru angajări de personal la Centrul de mentenanță a avioanelor civile de la Iași. În primă fază, societatea scoate la concurs posturi de ingineri cu specializarea inginerie aerospațială, mecanică, electronică și electrotehnică și cu disponibilitate de relocare pentru o perioadă de minimum doi ani în Bacău pentru formare profesională. De asemenea, compania angajează muncitori calificați în meseriile mecanic, electrician și electronist sau muncitori necalificați în vederea formării profesionale prin programe de ucenicie în meseriile lăcătuș pentru construcții de structuri de aeronave, mecanic de aeronave și electromecanic de instalații și aparatură de bord la aeronave. Aerostar a concesionat în Iași, anul trecut, un teren de 16.000 mp pentru o perioadă de 49 de ani, destinat construirii unui hangar pentru mentenanța avioanelor civile de tip Airbus 320 și Boeing 737. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială. 1 SHARES Share Tweet

