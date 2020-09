Cartea „Adio, Zahăr!: Renunță complet la diete, scapă de kilogramele în plus și trăiește-ți viața la maximum!”, semnată de Molly Carmel a înregistrat un adevărat succes încă de la lansarea oficială din decembrie 2019 în Statele Unite, la prestigioasa editură americană Penguin Random Books.

Cartea „Adio, zahăr!” îşi propune să convingă cititorii să rupă “prietenia” cu zahărul, prin intermediul a numeroase argumente ştiinţifice, dar şi prin exemple de persoane care au reuşit să facă acest lucru. Lucrarea este o mărturie personală a autoarei, dependentă mulți ani de zahăr, care oferă instrumente celor care doresc și trebuie să renunţe la zahăr, dar și la făină. Este povestea unei femei care a pornit de la 150 de kilograme și cu ajutorul unei echipe de specialiști, a reușit să scape de această dependență alimentară.

Lupta cu kilogramele în plus este o luptă extrem de greu de dus, iar Molly povestește asta încă din primele rânduri, mărturia ei fiind extrem de sinceră. Ea vorbește despre slăbiri și îngrășări după diete, despre lupte cu diverse dependenţe, despre operația de bypass gastric și bulimie sau scoate la iveală 60 (!) de denumiri sub care zahărul este prezent în alimente pe care le consumăm frecvent.

Autoarea povestește cum timp de 30 de ani s-a luptat cu kilogramele în plus, despre cum a spus STOP dietelor și despre cum a reușit să își reconstruiască relația cu mâncarea.

„Mergeam din dietă în dietă fiind de acord cu faptul că eram o ratată, ceea ce era irațional. Nimic nu putea fi mai departe de adevăr. Nu eu nu reușeam să urmez dietele, ci ele erau ineficiente. Nu aveam soluția corectă pentru problemă – soluția pe care ți-o ofer azi … .Cel mai important este că dietele nu au identificat corect abuzatorul și substanța care dădea dependență, cu care mă luptam și care mă ținea prizonieră: zahărul.”, povestește în carte Molly Carmel.

Cartea este structurată în 4 părți, toate stâns legate una de cealaltă:

Partea I: INTERVENŢIA

Partea a II-a: PLANUL: ELIBERARE, NU PRIVARE

Partea a III-a DESPĂRŢIREA TA

Partea a IV-a VEI TRĂI FERICIT DE ACUM ÎNAINTE

Molly Carmel își propune cu această carte să îi ajute pe toți cei care duc o luptă zilnică cu zahărul. Considerat cel mai mare dușman al stilului de viață sănătos, zahărul este omniprezent în viața noastră.

„Această carte va reuși să te elibereze. În toate modurile posibile – astfel încât să pierzi din greutatea acumulată după mâncatul excesiv într-o zi, o săptămână, un an, să adaugi energie vieții tale, să îți îmbunătățești sănătatea, să te conectezi la niveluri mai profunde cu cei din jurul tău și să îți asumi riscuri mai mari. Vreau să cresc intensitatea lumii din tine. Și aceasta este doar lista scurtă. Te așteaptă libertatea în toate domeniile vieții – sunt aici să te ajut ! Dacă ai succes În multe aspecte ale vieţii,însă nu poţi să nu mănânci zahăr moderat, atunci ştii cum e să fii dependent de zahăr. Nu are legătură cu stăpânirea de sine sau cu disciplina, ci cu zahărul! … Să-i spun zahărului adio mi-a oferit o viaţă plină de entuziasm, dragoste, speranţă şi, cel mai important, o viaţă în care pot să te ajut să te eliberezi de relaţia toxică pe care o ai şi tu cu zahărul.” Molly Carmel, autoarea cărții, “Adio, Zahar!”.

Povestea lui Molly este povestea a milioane de oameni care se luptă cu kilogramele în plus, cu diete găsite pe internet, cu pastile și ceaiuri miraculoase care promit topirea unui număr mare de kilograme într-un timp foarte scurt, și care într-un final ajung tot din punctul în care au plecat. Secretul, din punctul ei de vedere, este tratarea dependenței de zahăr ca pe o relatie toxică, abuzivă din care vom ieși urmând un plan de 66 de zile. Cercetările arată că adoptarea unui nou comportament durează, în medie, 66 de zile pentru a deveni automat, adică un obicei. Şi în timp ce numărul exact poate fi diferit de la o persoană la alta, 66 pare a fi numărul de aur după ştiinţă.

Prefața cărții traduse în limba română este semnată de Anca Bejan care la rândul ei a scris cartea Dieta Minune – Drumul de la 120 la 60 kg, bazată pe experiența personală cu slăbitul.

„Experienţa personală de reeducare alimentară mă face să cred că nimeni nu poate rămâne complet nemișcat la aflarea mărturiei lui Molly și la înţelegerea argumentelor aduse de aceasta. Și aceeași experienţă îmi spune că informaţia lucrează în noi. Poate nu ești astăzi capabil să renunţi complet la zahăr, poate nici mâine nu ești, dar poimâine e mai probabil că vei face acest pas dacă ai pregătirea oferită de o astfel de lectură. „Adio, zahăr!” este o treaptă importantă de urcat pe acest drum”, spune Anca Bejan.

Cartea este recomandată și de medicul nutriționist Șerban Damian, care ne spune pe coperta 4 a cărții: „Cartea Adio zahăr! îşi propune să convingă să rupi “prietenia” cu zahărul, prin intermediul a numeroase argumente ştiinţifice, dar şi exemple de persoane care au reuşit să facă acest lucru. La finalul ei o să priveşti cu alţi ochi această pudră albă care te atrage, dar care îţi poate distruge sănătatea atunci când e excesiv de prezentă în alimentaţia ta.”, Șerban Damian- medic nutriționist.

Cartea „Adio, zahăr!”, de Molly Carmel, are 288 de pagini, format 16.5 x 23.5 cm, a apărut la Editura Publisol și poate fi achiziționată direct de pe site-urile adiozahar.ro și www.booksaveur.com, precum și din rețelele de librării, la prețul de 45 lei. Cartea este promovată si susținută de Radio Guerilla.

Despre autoare

Molly Carmel, LCSW fondatorul și directorul programului The Beacon din New York City, un program creat special pentru persoanele cu dependențe alimentare majore, astfel încât aceștia să găsească soluții permanente. Molly Carmel și-a propus să ajute oamenii să găsească o soluție durabilă în lupta împotriva obezității și a tulburărilor alimentare asociate. După ce a combătut propria tulburare alimentară de peste 20 de ani și nu a găsit nicio soluție, a creat The Beacon, programul care ajută oamenii să se recupereze de dependențe similare.

Înainte de a concepe programul Beacon, Molly a creat Greenlight, un program de succes pentru controlul greutății în ambulatoriu la renumitul Wilkins Center din Greenwich, CT și la Webster Wellness Professionals din St. Louis, MO. Molly a fost, de asemenea, director fondator și senior al Academiei din Sierras, prima școală terapeutică dedicată în special obezității adolescenților.

Pasiunea lui Molly constă în călăuzirea oamenilor către o gestionare durabilă și pe termen lung a greutății. Molly vede obezitatea ca fiind mult mai mult o problemă comportamentală decât una nutritivă. Molly crede că abilitățile și teoriile terapiei comportamentului dialectic, terapiei cognitive comportamentale și a înțelepciunii sunt elemente cheie pentru a ajuta oamenii să ducă o viață cât mai bună.

Molly Carmel are o diplomă de licență în Asistență Socială la Universitatea Cornell și are un master tot în Asistență Socială la Universitatea Columbia. Are pregătire în terapia comportamentului dialectic, dependență și nutriție. Este membru al Asociației Profesioniștilor pentru Dependențe, Academiei pentru tulburări de alimentație, Asociației NYC-CBT și Asociației internaționale a profesioniștilor cu tulburări alimentare.

În plus față de pregătirea ei în rezolvarea tulburărilor alimentare, Molly are o pasiune aparte pentru terapia comportamentului dialectic. Este de asemenea un șaman instruit și vindecător Reiki. Molly a apărut în cele mai mari show-uri de televiziune din America, precum: The Today Show, The Dr. Oz Show, Dateline NBC, Anderson Cooper 360 și Extreme Makeover și în publicații precum People Magazine și Los Angeles Times.

Despre editură

Editura Publisol a pornit la drum în 2020, un an de referință pentru umanitate.

Cartea Adio, Zahăr! Este prima apariție editorială în format tipărit, parte a unui amplu program editorial ce constă în lansarea a încă cel puțin 10 cărți în 2020 și a cel puțin 50 de titluri în 2021. Conceptul principal este cel de best seller – cărți apreciate de un mare număr de cititori de pe piețele lumii, din domenii de interes:

Nutriție și viață sănătoasă

Istorie

Ficțiune erotică

Biografii

Cărți pentru copii

Cartea poate fi cumpărată din rețeaua de distribuție presă Deșteptarea.