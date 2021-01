Federația Sindicatelor din Silvicultură SILVA România, împreună cu membrii Sindicatului Silvicultorul Bacău – grupa sindicală de la Ocolul Silvic Zeletin, a organizat o acțiune umanitară de aprovizionare cu lemn de foc și alimente a două familii nevoiașe din satul Oprișești, comuna Răchitoasa. Acțiunea face parte dintr-o campanie umanitară a Centrului European pentru Unitate Românească (ECRU), Unite in Good, în parteneriat cu Federația Silva.

Familia lui Cătălin Margaș are patru copii minori, trei băieți cu vârste intre 6 și 12 ani și o fetiță de 4 ani, copii rămași fără mamă, îngrijiți doar de tatăl lor, care nu are nici un venit stabil, lucrând cu ziua prin sat. Iar familia lui Costel Grasu are șase copii minori, trei fete cu vârste între 12 și 17 ani și trei băieți cu vârste între 6 luni și 9 ani, care trăiesc într-o sărăcie lucie doar din puținii bani câștigați tatăl care lucrează cu ziua.

„Am revenit cu emoție pe aceste meleaguri pitorești din frumoasa noastră Moldovă, Ocolul Silvic Zeletin fiind locul unde am debutat în profesia de inginer silvic în urmă cu 18 ani – spune Silviu Geană, liderul Federației Silva. Din păcate, am regăsit aceeași sărăcie care și-a înfipt puternic rădăcinile acolo, am regăsit aceeași oameni necăjiți și aceleași noroaie desfundate”.

Silviu Geană declară că încă trăiește cu speranța că, la un moment dat, va deveni și Moldova noastră o prioritate în planurile de dezvoltare ale României moderne, ale României normale, stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. „Până atunci însă, adresând mulțumiri colegilor de la Ocolul Silvic Zeletin, continuăm acțiunile noastre și îi invit pe toți cei care au un suflet de român adevărat să fie parteneri cu noi în aceste acțiuni umanitare. Căldura din sufletul tău poate ajuta o familie să treacă iarna cu bine”, a mai spus inginerul originar din județul Bacău.

Centrul European pentru Unitate Românească (ECRU), Unite in Good și Federatia Sindicatelor din Silvicultură SILVA din România are deschis contul ECRU: BE27 3631 8528 3073, în care se pot face donații cu mențiunea: „Lemne pentru foc”.

Necesarul unei familii, pentru o iarnă, este estimat în jurul sumei de 1.000 de lei (200 de euro), iar Federația SILVA oferă garanția achiziției lemnului de foc la prețul corect și din surse legale.