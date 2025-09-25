Accident rutier pe DN2-E85, în afara localității Dumbrava – un bărbat a ajuns la spital

Polițiștii Serviciului Rutier Bacău au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DN2-E85, în afara localității Dumbrava, soldat cu rănirea unei persoane.

Din primele cercetări s-a stabilit că un bărbat de 36 de ani, din județul Ialomița, în timp ce conducea o autoutilitară pe direcția Bacău – Roman, nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de un autocamion condus de un bărbat de 49 de ani, din municipiul București, intrând în coliziune cu acesta.

În urma impactului, conducătorul autoutilitarei a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.