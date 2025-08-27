Accident feroviar mortal la Asău. O adolescentă de 15 ani a murit

La data de 27 august a.c., polițiștii Postului de Poliție Transporturi Feroviare Comănești au fost sesizați cu privire la producerea unui accident pe calea ferată, în zona localității Asău.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, a reieșit faptul că trenul Regio, care circula pe relația Adjud – Siculeni, a surprins și accidentat mortal o minoră de 15 ani, din comuna Asău.

Mecanicul de locomotivă a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare negativă.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Tragedia de la Asău nu este un caz izolat. Pe 3 august a.c., la Faraoani, un bărbat și turma sa de capre au fost loviți de un tren, iar pe 17 iunie, la Comănești, o adolescentă de 17 ani și-a pierdut viața după ce a fost lovită de un tren de călători.

Astfel de accidente ridică semne de întrebare cu privire la siguranța traficului feroviar și la respectarea regulilor de circulație în zonele traversate de calea ferată.