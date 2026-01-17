A murit Răducan Ion, fost manager PAMBAC

Bacăul își pleacă fruntea în fața dispariției uneia dintre figurile sale fundamentale din industrie și viața publică. Inginerul dr. economist Răducan Ion, ctitor al Pambac Bacău și unul dintre cei mai importanți manageri ai industriei alimentare românești, a trecut la cele veșnice la vârsta de 86 de ani, la doar câteva zile după ce și-a sărbătorit aniversarea, pe 10 ianuarie 2026.

Timp de 35 de ani, Răducan Ion a condus fabrica de pâine a orașului, transformând-o dintr-o unitate regională într-un brand național și internațional, sinonim cu performanța, inovația și rigoarea profesională. După Revoluție, a devenit unul dintre acționarii semnificativi ai Pambac SA, companie pe care a condus-o cu viziune și fermitate până în anul 2007, lăsând în urmă una dintre cele mai moderne platforme de morărit, panificație și paste făinoase din România.

Cariera sa este impresionantă nu doar prin dimensiune, ci mai ales prin impact:

– 115 unități industriale puse în funcțiune în domenii diverse,

– 19 brevete de invenții și inovații, cu aplicabilitate tehnică largă,

– zeci de mii de locuri de muncă create și formate sub semnul competenței și al demnității profesionale.

Absolvent al Facultății de Chimie și Industrie Alimentară din Galați, Răducan Ion a aparținut acelei generații rare de ingineri-manageri care au demonstrat că managementul performant nu este o modă postdecembristă, ci o vocație construită prin educație, muncă și curaj. Chiar și în condițiile dificile ale perioadei comuniste, a dovedit că se pot crea structuri economice competitive, recunoscute și apreciate în Europa și în lume.

Om de idei ferme și spirit critic lucid, a rămas până târziu un observator atent al realităților economice și politice, apărând constant rolul specialistului, al muncii bine făcute și al responsabilității publice. În plan civic și politic, a fost unul dintre liderii importanți ai PNL Bacău, fiind ales consilier local și consilier județean, implicându-se activ în viața comunității.

În semn de recunoaștere pentru întreaga sa activitate, municipiul Bacău l-a declarat Cetățean de Onoare în aprilie 2018 – un gest simbolic pentru un om care a pus, la propriu și la figurat, pâinea pe masa orașului timp de decenii.

Răducan Ion rămâne în memoria Bacăului ca un constructor de instituții, un formator de oameni și un reper moral și profesional. A fost un om care a crezut în industrie, în educație și în puterea exemplului personal.

Dispariția sa lasă un gol greu de umplut, dar și o moștenire solidă, clădită din muncă, inteligență și caracter.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

