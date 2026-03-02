A murit Ioan Vasile, zis Gringo, lider al romilor băcăuani

Ioan Vasile Gringo, inițiator al mișcării romilor din Bacău, a murit, astăzi.

Despre el s-ar putea vorbi mult, poate chiar s-ar putea scrie un roman.

A fost și unul dintre revoluționarii Bacăului, participând la evenimentele din decembrie 1989 din oraș. După acea perioadă, a rămas prezent în viața publică locală, mai ales prin legătura pe care o avea cu comunitatea romă.

A avut un traseu de viață complicat – unii ar spune controversat – și a fost, de-a lungul timpului, considerat de unii drept un personaj controversat. Totuși, pentru cei care l-au cunoscut mai îndeaproape, era și un povestitor natural. Din aproape orice întâmplare sau subiect putea face o poveste spusă cu tâlc, în stilul lui direct și familiar.

Pentru mulți dintre cei care l-au întâlnit de-a lungul anilor, Gringo rămâne parte din peisajul uman al Bacăului ultimelor decenii, un om prezent în multe episoade ale vieții comunității.

Dispariția sa marchează sfârșitul unui astfel de parcurs, cu lumini și umbre, așa cum sunt, de altfel, multe destine.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.