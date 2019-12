– unitatea spitalicească va fi dotată inclusiv cu un heliport pentru transportul aerian al pacienților

Sâmbătă, 28 decembrie 2019, la secția Radioterapie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău, a fost semnat contractul de execuție a lucrărilor de modernizare a celei mai importante unități spitalicești din județ.

La eveniment au participat președintele Consiliului Judeţean Bacău, Sorin Brașoveanu, vicepreședintele CJ Bacău, Silviu Pravăț, deputatul Lucian Șova, europarlamentarul Dragoș Benea, precum și conducerea SJU Bacău și reprezentantul constructorului care va efectua lucrările. Înainte de semnarea contractului, oficialii au vizitat șantierele deschise la SJU, începând cu parcarea și accesul la compartimentul de primire urgențe pediatrie, urmând cu cele două corpuri destinate Pediatriei, stația de epurare, apoi pavilionul vechi al spitalului.

Lucrările de modernizare a SJU, în valoare de 3,2 milioane de euro, se vor desfășura pe parcursul a 24 de luni, și vor presupune modernizarea, extinderea, dotarea infrastructurii UPU, inclusiv realizarea unui heliport pentru transportul aerian al pacienților. „Încheiem într-un mod frumos acest an, cu investiții în sănătate, domeniu care, pentru Consiliul Județean, este de prioritate zero. Toate aceste eforturi sunt ale băcăuanilor.

Sperăm ca, în următorii doi ani, acestea să fie finalizate, astfel încât Spitalul Județean să aibă o altă față, cadrele medicale să-și poată desfășura activitatea în foarte bune condiții, iar cetățeanul care va fi nevoit să ajungă aici să se simtă bine primit, bine îngrijit. Sunt investiții care vin de cinci-șase ani de zile, și pe care le vom continua.

O parte dintre investiții au fost recuperate, anul acesta, de la Comisia Europeană, în cadrul proiectelor retrospective”, a declarat, în deschidere, Sorin Brașoveanu, președintele CJ Bacău. Totodată, el a mai anunțat și validarea documentației la dotările Ambulatoriului de Specialitate Adulți și Copii din cadrul SJU, ceea ce înseamnă că pe data de 6 februarie 2020 vor trebui depuse ofertele pentru achiziția dotărilor pentru acest compartiment.

„Demn de menționat faptul că CJ a reușit să achiziționeze toate terenurile private sau să exproprieze acolo unde este cazul, astfel încât să genereze o zonă, între UPU Pediatrie și UPU SJU, care acum este o rușine, o mizerie totală. Dar, peste 4-5 luni, undeva în luna mai, va fi gata și accesul modernizat către UPU Pediatrie și parcarea dintre Spitalul municipal și cele două secții amintite. Cred că exproprierea, care a presupus o investiție de aproximativ 500.000 de euro, este o acțiune curajoasă a CJ, dar care va facilita accesul către o secție extrem de importantă. Era de dorit să finalizăm până la începerea iernii”, a arătat europarlamentarul Dragoș Benea.

Cu această ocazie, demnitarul băcăuan a reamintit, printre altele, despre investiția 6,5 milioane de euro de la corpurile de Pediatrie din cadrul SJU (ce urmează a fi finalizată în aproximativ 3 ani), precum și cea de aproape 2 milioane de euro (bani alocați de CJ) pentru refacerea capitală a stației de pompare și a rezervoarelor de apă (investiție programată a fi încheiată în primul trimestru al anului viitor).

Evident, nu a fost uitată nici cea mai importantă investiție din ultimii ani, respectiv extinderea recent deschisei secții de radioterapie, care va presupune atât construcția unui nou buncăr, cât mai ales achiziția unui al doilea generator de particule necesar tratării celor suferinzi de cancer. „Încă din 2010, când spitalele au fost transferate către autoritățile publice locale, am avut preocuparea găsirii unei soluții pentru a dezvolta o secție de radioterapie, a moderniza un reactor învechit. Nu a fost ușor. Am încercat soluții de parteneriat public privat, în «regimul» Boc, am intrat în contact cu alte firme care aveau expertiză în domeniu… Până la urmă, am identificat soluțiile, astfel că guvernul PSD de la acea dată, prin CNI, să finanțeze acest obiectiv, mai ales că studiile de fezabilitate făcute arătau că există o mare cerere pentru astfel de servicii medicale”, a punctat deputatul Lucian Șova, fost membru în Consiliul de Administrație al SJU Bacău.

Din păcate, SJU Bacău este singura unitate județeană din țară care deține o secție de radioterapie, aici, în ultimul an, fiind tratați peste 700 de pacienți, făcându-se peste 20.000 de proceduri. „Acesta este cel mai important centru de profit al Spitalului Județean Bacău, în 2019, înregistrându-se un profit de peste 2 milioane de lei, scăzând, din veniturile pe care le decontează Casa de Sănătate, cheltuielile directe ale acestei secții. Acest lucru dă posibilitatea spitalului județean să finanțeze activități de asistență medicală neprofitabile pe care le practică în alte secții, unde fie serviciile medicale sunt subfinanțate, fie nevoia de medicamente foarte scumpe conduce la costuri foarte mari pe pacient”, a adăugat deputatul Șova.

Partea bună este că, în acest an, a fost finalizată procedura de achiziție publică pentru un nou reactor, compatibil cu cel deja existent, urmând ca, în aceste zile, să se încheie procedura de achiziție publică pentru construirea unui nou buncăr. „Guvernul României are datoria să finanțeze cumpărarea celui de-al doilea reactor la Spitalul Județean Bacău. Nu este vorba de guvern PSD sau de guvern PNL. Guvernul României trebuie să dea acești bani pentru ca, la anul, pe vremea aceasta, să putem vorbi de posibilitatea de a trata peste 1.400 de pacienți bolnavi de cancer. De acest lucru ne vom ține, mai ales la nivel politic (…) Contractul este semnat, este depus la Ministerul Sănătății încă din toamna anului trecut și era în vizorul Guvernului PSD la rectificarea bugetului pe care, din păcate, nu a mai putut să o facă. Or, la rectificarea guvernului PNL, s-au dat 200 de milioane de euro pe arme, dar nu și 2-3 milioane de euro pentru aparatura medicală ultra necesară pentru cetățenii României care se află pe muchie de cuțit”, a încheiat deputatul Lucian Șova.