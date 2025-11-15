A fost lansată noua ediție a campaniei pentru susținerea tinerilor și prevenirea abandonului școlar, la Protopopiatul Onești

Pe 14 noiembrie, la sediul Protopopiatului Onești, a avut loc întâlnirea de lansare a noii ediții a campaniei dedicate sprijinirii tinerilor și reducerii riscului de abandon școlar. Inițiativa reunește, într-un parteneriat solid, Protopopiatul Onești, Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Centrul Educativ Târgu Ocna și Școala Nr. 7 Târgu Ocna, instituție aflată în cadrul Centrului Educativ.

Participanții au împărtășit opinii, experiențe și bune practici acumulate în edițiile anterioare, punând astfel bazele unui nou sezon de activități dedicate dezvoltării tinerilor. În cadrul întâlnirii a fost stabilit și calendarul de activități, iar partenerii au propus noi idei menite să consolideze programul și să răspundă cât mai adecvat nevoilor elevilor aflați în situații vulnerabile.

Organizatorii au adresat mulțumiri directorilor de școli și cadrelor didactice prezente pentru implicarea constantă și deschiderea de care dau dovadă, subliniind rolul esențial al acestora în formarea unei generații responsabile și motivate.

Reprezentanții instituțiilor partenere au reiterat angajamentul comun de a continua colaborarea, evidențiind faptul că acest program aduce împreună educația, comunitatea și valorile sănătoase, în sprijinul tinerilor care au nevoie de îndrumare și susținere pentru a rămâne pe drumul educației.