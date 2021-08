Proiectele finanțate prin programul „Fondul pentru un viitor mai bun în comunități” de către Fundația Comunitară Bacău și Lidl România aduc în comunitatea băcăuană activități și programe de educație non-formală, educație emoțională, stil de viață sănătos, educație pentru mediu și nu numai.

Astfel, Fundația Comunitară Bacău și Lidl România anunță câștigătorii de micro-granturi nerambursabile oferite prin programul național „Fondul pentru un viitor mai bun în comunități” care anul acesta se află la cea de-a doua ediție. Inițiativa, activă pentru ediția în curs în 5 orașe din țară, este coordonată de Federația Fundațiilor Comunitare din România și finanțată de Lidl România cu peste 1.230.000 de lei. La Bacău programul dispune de 246.000 lei și este implementat prin Fundația Comunitară Bacău în baza direcțiilor strategice de mediu și educație și vizează: amenajarea de spații pentru activarea comunităților, promovarea educației non-formale și dezvoltarea de competențe artistice, digitale, emoționale și antreprenoriale în rândul copiilor și tinerilor.

Inițiativele comunitare finanţate au fost alese pe bază de concurs, precedat de sesiuni de consiliere și întâlniri de feedback individual oferite de echipa Fundației Comunitare Bacău la care au putut lua parte toți cei interesați să aplice la program. Concursul de proiecte a fost lansat în 19 mai și s-au înscris 13 aplicanți, iar cele 7 proiecte câștigătoare urmează să fie finanțate integral după cum urmează:

Proiectul „Looking Inward to look forward” propus de Asociația Karpen 2010 Bacău își propune o abordare pluridisciplinară în jurul unui teatru de animație, angrenând resurse din domenii și vârste variate. Inițiativa Green Time Out propune „Jocurile Comunității” pentru activarea de micro-comunități, iar Asociația Betania va realiza „Grădina muzicală comunitară incluzivă”. În zona de educație non-formală proiectele „Mai mult decât o școală” propus de Asociația SNS și „Ego UP” al Lions Club Moldova Bacău au fost câștigătoare, iar proiectul „Be Smart” al Oratoriului Salezian Don Bosco Bacău va dezvolta abilități noi pentru tineri. Iar Grupul de Inițiativă pentru o Viață Educată și Sănătoasă își propune să vină cu o schimbare activă în ceea ce privește sportul în aer liber, oferind băcăuanilor context și informație prin proiectul „Bacău Street Workout“.

Proiectele au fost selectate de un juriu format din specialişti în domenii relevante pentru direcţiile de finanţare ale programului „Fondului pentru un viitor mai bun în comunități”. A fost un proces valoros de dezbateri în care a fost evaluată îndeplinirea criteriilor din Ghidul Aplicantului precum impactul comunitar, coerența și claritatea activităților propuse, realismul și relevanța proiectelor etc.

Activitățile programului, noutăți din proiecte, precum și fotografii de pe “teren” veți găsi pe pagina web a programului https://fondulpentruunviitormaibun.ro/ și pe pagina de Facebook Bacău e acasă oriunde ai fi și a Fundației Comunitare Bacău.

Lidl, parte a grupului Schwarz, cu sediul central în Neckarsulm, este una dintre companiile de top de pe piața de retail alimentar din Europa. Lidl este prezent în 32 de țări din întreaga lume și în prezent operează aproximativ 11.200 de magazine și peste 200 de centre logistice în 29 de țări la nivel mondial. Lidl este un smart discounter care le oferă clienților produse de cea mai bună calitate la cel mai bun preț. În spatele operațiunilor din magazine, din centrele logistice și din sediile centrale stau simplitatea și orientarea către eficiență. Design-ul și structura proceselor standardizate sunt asigurate de către Lidl Stiftung, cu sediul central de la Neckarsulm. În toate domeniile sale de activitate, Lidl este o companie care acționează cu responsabilitate față de oameni, societate și mediu. Pentru Lidl, sustenabilitatea este metoda prin care își îndeplinește, zi de zi, promisiunea cu privire la calitate.

Federația Fundațiile Comunitare din România are rolul de a reprezenta la nivel naţional interesele fundaţiilor comunitare din țară și contribuie la construirea unor comunități conștiente, generoase, incluzive și durabile, capabile să evolueze împreună, prin implicarea diferiților actori locali. Federația susține 19 fundații comunitare însumând peste 7000 de proiecte și 30 de milioanede lei în investiții comunitare.

Fundația Comunitară Bacău mobilizează resurse și le direcționează spre nevoi identificate în comunitate. Din 2013 până acum, am finanțat peste 162 de proiecte și am acordat peste 200 de burse. Finanțăm idei , proiecte, organizații și grupuri de inițiativă care propun și oferă soluții de impact la nevoi locale. Încurajăm leadershipul, performanța, creativitatea și inovația. Identificăm, administrăm și mobilizăm resurse în Fonduri și Programe. Construim mecanisme eficiente și de impact în abordarea nevoilor și creăm oportunități reale de schimbare și îmbunatățire a vieții locuitorilor. Susținem inițiativa și implicarea! Pentru că o comunitate implicată este o comunitate conștientă de sine,de propriile nevoi și resurse. Comunitatea suntem noi!