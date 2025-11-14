14 locuri de joacă din Bacău intră în modernizare completă

Primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, a anunțat că 14 locuri de joacă din oraș urmează să fie modernizate complet, proiectele tehnice fiind deja semnate.

Edilul a precizat că există și o veste bună privind finanțarea: 4 milioane de lei vor veni de la bugetul național, iar restul sumei necesare va fi acoperit din bugetul local. „Ne vom strădui să economisim, pentru ca anul viitor să ne apucăm de treabă”, a declarat primarul.

Lista locurilor de joacă vizate pentru modernizare include:

Bradului 52

Bicaz 17

Grădinița Violeta

Grădinița 17

Grădinița 8

Parc Milcov

Grădinița 15

Grădinița 18

Parc Papagal

Grădinița 31

Str. Poet Cârlova

Grădinița 29

Parc Bicaz 136

Parc Letea

Potrivit primarului, urmează procedurile de achiziție pentru lucrările propriu-zise, iar modernizarea se va realiza treptat, „rând pe rând, pentru copiii noștri”.

Autoritățile locale estimează că lucrările vor începe anul viitor, după finalizarea licitațiilor și asigurarea bugetului complet.