Bucurie nemărginită la Colegiul Economic „Ion Ghica” acolo unde joi, 3 iunie, au început o serie de activități prilejuite de împlinirea a 100 de ani de învățământ economic în Bacău. Organizatorii acestor manifestări, care se vor întinde pe o perioadă mai lungă de timp, sunt colegiul băcăuan și Asociația Absolvenților Colegiului Economic „Ion Ghica” Bacău.

Dacă în anii din urmă sărbătoarea colegiului era marcată prin spectacole și premieri ale elevilor merituoși, într-un cadru festiv, Centenarul, din cauza pandemiei, va fi aniversat altfel.

Astfel, prima activitate a fost o întâlnire cu o parte din foștii directori ai școlii dar și cu alți profesori. Aceștia au pășit cu emoție pe holurile colegiului, au admirat o colecție de fotografii după care au participat la dezvelirea unei plăci comemorative dedicate împlinirii a 100 de ani de învățământ economic. Cu toții au mers în sala de festivități unde foștii directori au primit câte o distincție și au depănat amintiri.

În cadrul acestei întâlniri a avut loc și premierea șefei de promoție 2021, eleva Bianca Șoica – media 9.78, care conform tradiției a primit un laptop.

Conducerea instituției de învățământ a adus în discuție și lansarea Anuarului Colegiului, o revistă aflată la a III-a ediție, prima fiind publicată în 2001 la aniversarea de 80 de ani iar a doua în urmă cu 10 ani la împlinirea a 90 de ani. Anuarul va cuprinde istoricul colegiului, povestea vieții lui Ion Ghica și impresii ale profesorilor care de-a lungul timpului au condus destinele celor care au învățat aici.

Începând de astăzi și până duminică, 6 iunie, în Parcul 1 Decembrie 1918 (Catedralei) vor fi afișate panouri cu fotografii din istoria liceului și va fi prezentată oferta educațională. Vor urma și alte întâlniri, cu șefii de catedră, și întâlniri cu foști absolvenți ajunși în poziții importante cu actualii elevi, iar dacă situația va permite, la finalul anului școlar va fi organizată o întâlnire cu toții profesorii. Calendarul acestor evenimente nu a fost stabilit, totul depinzând de evoluția situației sanitare, chiar dacă au fost lansate anumite relaxări.

„Colegiul Economic „Ion Ghica” a devenit o comunitate școlară unică, cu identitate proprie, cu un etos bazat pe elemente specifice, în care tradiționalul coexistă cu modernul, diversitatea cu unitatea, ruralul cu citadinul, leadershipul cu spiritul de echipă. Parcurgând decenii de viață, școala noastră a surmontat provocările reformelor de învățământ, focusându-se pe idei inovatoare (centrarea pe elev, egalitatea de șanse, gândire antreprenorială), construind punți între culturi prin proiecte europene. Doresc Colegiului Economici «Ion Ghica» o existență milenară sub auspicii solare; elevilor, să nu înceteze niciodată să învețe, pentru că viața nu încetează să ne ofere lecții, pe tot parcursul ei; profesorilor, să fie permanent entuziaști, deschiși, prietenoși, empatici, să facă din învățare un templu al cunoașterii perpetue; părinților, să aibă înceredere în școala românească.”

Prof. Ovidiu Relu Cojocaru, director Colegiului Economic „Ion Ghica” Bacău

„Mă bucură faptul că sunt printre absolvenții acestui liceu de prestigiu. Bazele formării mele profesionale au fost puse în această instituție de învățământ. Îmi amintesc de cadrele didactice care ne-au insuflat mie și colegilor mei din promoția 1986, seriozitate și responsabilitate, de la o vârstă timpurie.

Învățământul economic m-a ajutat să văd lucrurile mai clar, să pun preț pe rezultatul concret al acțiunilor pe care le întreprind. Abordarea pragmatică, promovată de studiile economice, este cu atât mai importantă în aceste vremuri în care cuvântul de ordine este maximizarea rezultatelor.”

Valentin Ivancea, președinte CJ Bacău, fost elev al Colegiului Economic

Amintiri și gânduri la aniversare

În aceste zile, Bacăul se îmbracă în haine de sărbătoare și își onorează înaitașii care au pus bazele istoriei economice ale orașului. Colegiul Economic „Ion Ghica”este instituția care continuă tradiția primelor forme de învățamânt economic din județul Bacău.

Când vorbim despre o instituție de învățământ care sărbătorește 100 ani de existență, ne gândim la începuturile ei, atunci când s-a pus temelia sistemului de învățământ economic pe meleagurile băcăuane, ne aplecăm asupra scopului pentru care a fost înființată această instituție. Astăzi ne bucurăm de gândurile unora dintre cei care au condus această instituție de-a lungul timpului.

Ca fost absolvent al şcolii sărbătorite (1953), profesor apoi o perioadă de 29 de ani, din care director circa 20 de ani, îmi ofer disponibilitatea de a contribui cu ce mai pot, deşi am depăşit vârsta de 86 de ani. Imaginaţi-vă că am trăit, am simţit, am contribuit din plin la viaţa şcolii mele dragi. Vă pot împărtăşi momente deosebite, cu totul speciale, trăite împreună cu colegii mei, care au contribuit în decursul anilor la actualele performanţe şi la obţinerea titlului de şcoală europeană. Fără trecut şi prezent nu există viitor! Apelez la memoria care mă ajută extraordinar, încă, dar şi la însemnările pe care le-am făcut de-a lungul anilor, la nostalgia care mă cuprinde deseori şi care îmi revigorează starea de sănătate. Căci vai şi amar pentru cei ce n-au făcut nimic bine! Doresc din toată inima colectivului de profesori actuali, dintre care unii mi-au fost elevi, studenţi, să treacă peste această situaţie pandemică, iar elevii actuali să ajungă acolo unde îşi doresc, să fie sănătoşi şi puternici, în familii împlinite, fericite. Mă opresc aici fiindcă mâna dreaptă, pe care am folosit-o atâţia ani în cariera mea, acum tremură din motive ştiute şi neştiute, aşa că îmi cer iertare şi înţelegere.

Am fost director adjunct al Colegiului Economic ”Ion Ghica” Bacău, în perioada iulie 1978- iunie 1982. Generațiile noastre de elevi au mers la facultate, devenind economiști în firme sau în bănci, avocați, auditori financiari, profesori universitari, directori economici, sau manageri de firme, și-au deschis afaceri proprii devenind antreprenori de succes în Bacău sau în țară. Participam la concursuri și olimpiade la disciplinele de specialitate și elevii noștri obțineau premii pe țară, tradiție care a fost continuată mulți ani.

Pe lângă performanţa educaţională, am multe amintiri legate de evenimente ce au avut loc în decursul mandatului meu. În trimestrul al II-lea, ianuarie 1980 a venit în inspecție o brigadă de inspectori de la Ministerul Educației Naționale și de la Ministerul Comerțului, pentru că liceul avea dublă subordonare față de cele două ministere. De la Ministerul Comerțului a venit un inspector numit Predoiu Vasile, foarte exigent și pretențios, care te analiza din cap până în picioare. Domnul director Gavriliu Vasile era internat în spital, așa că eu eram ”mare și tare”, singură pe postul de conducere în acea săptămână, responsabilă de tot ce se petrecea în școală. Am reușit să trec cu bine peste toate.

Tot în acel an 1980, în aprilie în Joia Mare din Săptâmâna Patimilor, a venit inspecție de la comitetul de partid și de la U.T.C, control la cantină. Masa se servea elevilor la 2 ghișee: felul I ciorbă de legume și felul II mâncare de cartofi cu carne. Carnea friptă era separat într-o altă cratiță. Elevii care doreau să țină post (ceea ce era interzis pe atunci) răspundeau bucătăresei ”Da” la consemnul ”- Tu ești la regim?” și primeau mâncarea de cartofi fără carne. Elevii care nu posteau, răspundeau ”Nu” și primeau mâncare de cartofi cu carne. Controlul s-a terminat și inspecția a plecat, fără să-și dea seama de curățenia sufletească și trupească a elevilor noștri.

La începutul fiecărui an școlar de la 15 septembrie până la 1 octombrie, mergeam cu elevii noștri la culesul fructelor , plecam cu toată școala – elevi, pedagogi, laborante, profesori în cantonamente la ferme. Era un exercițiu de muncă patriotică impus, dar care ne făcea bine, iar elevii primeau și ceva bani pentru munca prestată.

Ne-am mândrit mereu cu elevii şi cu premianții noștri!

Mă numesc Roşu Ecaterina, profesor de discipline socio-umane, absolventă a Facultăţii de Istori-Filozofie, secţia Filozofie, a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. În perioada 1982 – 1986 am desfăşurat activitatea de director al Liceului Economic Bacău, împreuna cu profesorul de contabilitate Pătruţ Vasile, la un număr de 89 de clase ce cuprindeau 2820 de elevi. În această perioadă conducerea României se hotărâse să achite împrumuul pe care îl avea de la Banca Mondială. Din acest motiv resursele financiare erau reduse. Astfel cele 22 de săli de clasă, plus laboratoare şi grupuri sanitare nu beneficiau de personal de îngrijire (în liceu era doar o singură angajată pentru toate sălile), iar curăţenia se baza numai şi numai pe autogospodărire. Cu toate acestea sălile de clasă erau foarte curate, ornate frumos şi funcţionale, ca rezultat al muncii elevilor. Liceul nu a dispus de o sală de sport pentru efectuarea orelor de educaţie fizică, pentru că în această perioadă nu se aprobau investiţiile, mai ales în domeniul învăţământului. Liceul Economic dispunea de un număr apreciabil de cadre didactice cu o pregătire foarte bună, de specialitate şi pedagogică şi de un număr de maiştri instructori foarte bine pregătiţi, veniţi din producţie cu o experienţă foarte vastă. Doar câteva exemple de cadre didactice cu pregătire exemplară:

– profesori: Tincu Mihai (matematică), Covătaru Mureş (limba română), Gheorghiu Elena (limba română), Frăţilă Paraschiva (limba română), Lezeriuc Dorina (limba franceză), Ceauşu Augustin şi Ceauşu Roxana (chimie), Nechita Marius (fizică), Şova Elena (limba franceză), Dimitriu Maria (socio-umane), Mocanu Elena (contabilitate), Miron Veronica (matematică), Cosma Ioan (matematică), Pătruţ Vasile (contabilitate), Gavriliu Vasile (merceologie), Ciută Stela (statistică). S-au înregistrat rezultate foarte bune la concursurile şcolare, olimpiade petnru disciplinele matematică, limba română, socio-umane, la specialitate. Exemple: eleva Ivu Doina, premiul III pe ţară la concursul „Tinere condee”; eleva Lungu Maria, premiul II pe ţară la Olimpiada de Economie; elevul Petraru Florin, premiul pe ţară la Olimpiada de alimentaţie publică, pentru care a primit un an de studiu gratuit la o şcoala de alimentaţie din oraşul Rouen, Franţa. În anul 1983 corul pe voci egale al Liceului Economic Bacău a luat locul I la concursul corurilor şcolare la nivel naţional, sub conducerea domnului profesor Dabija Eugen. Consider că acea perioadă a reprezentat o perioada de aur pentru învăţământul economic băcăuan. Câteva nume de elevi care au făcut cinste acestei instituţii bacăuane şi care au desfăşurat activităţi economice excepţionale sunt:

– Bălan Florin, director Agroindustriala Bacău, 2001 – 2021, în prezent consultant;

– Gherasim Gheorghe, Ministerul Comerţului, Mineral Import-Export;

– Bârsan Georgeta, director Agroindustriala Bacău;

– Deju Mihai, patron Comat Bacău, profesor universitar Universitatea „V. Alecsandri”;

– Plăieşu Victoria, director economic Comalrid Bacău;

– Huţu Clementina, şef birou financiar IRIC Bacău;

– Dascălu Marcel, contabil şef Trustul de Construcţii Bacău;

– Lazăr Emilia, contabil Casa Judeţeană de Sănatate Bacău;

– Grozavu Constantin, merceolog, Fabrica de Şuruburi Bacău;

– Creţu Mihai, Finanţe, executări silite;

– Olaru Mariana, economist, expert contabil.

Cei patru ani de mandat în funcţia de director al Liceului Economic şi de Drept Administrativ Bacău, aşa cum era numit în acea perioadă, au reprezentat o perioadă specială în cariera mea didactică, fiind marcaţi de o multitudine de evenimente importante şi de succese de care m-am putut bucura atât alături de colegii mei profesori cât şi de elevii noştri.Îmi aduc aminte cu mare plăcere cum în anul de debut al manadatului meu, acum 35 de ani, sărbătoream alături de întreg colectivul de profesori, elevi, părinţi şi autorităţile locale, aniversarea a 65 de ani de la înfiinţarea liceului. În acea perioada şcoala noastră era printre liceele de elită din ţară, ocupând un loc fruntaş, elevii obţinând numeroase premii şi menţiuni speciale la concursurile naţionale , internaţionale şi diverse olimpiade, atât la obiectele de cultură generală cât şi de specialitate. Elevii nostri şi-au continuat într-un număr foarte mare studiile în învăţământul superior economic şi cu mare bucurie pot spune că aceştia au ocupat şi ocupă în continuare posturi cu o foarte mare răspundere în economia naţională , atât în mediul public, cât şi în mediul privat. De asemenea, pot spune că sunt mândră că am făcut parte şi am condus, în aceea perioadă, un colectiv de profesori exigenţi, înalt calificaţi, ce puneau accent pe perfecţionarea continuă, dar în acelaşi timp îşi iubeau meseria, punând multă pasiune şi dăruire în toată activitatea lor. Ca o dovadă, în acest sens, catedra de specialitate a fost solicitată de Ministerul Învăţământului şi Ministerul Comerţului, să participe la elaborarea programelor şcolare pentru disciplinele de specialitate la nivel naţional sub coordonarea Academiei de Studii Economice Bucureşti. Totodată, un grup de profesori de specialitate au elaborat manualele şcolare de Contabilitate, Finanţe, Organizare, planificare şi management în alimentaţie publică, ediţiile 1987, 1988, 1989. Cu siguranţă Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău a fost şi va fi în continuare unul dintre cele mai bune licee de specialitate din ţară, ce încurajează competiţia şi performanţa la cel mai înalt nivel, motiv pentru care, mă bucur, să pot face parte din povestea sa de succes, marcând prin aceste rânduri aniversarea de 100 de ani de la înfiinţarea acestuia.

Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău a fost și este o instituție de învățământ de prestigiu în orașul nostru. Deși împlinește o vârstă venerabilă, 100 de ani, colectivul de cadre didactice a făcut permanent efortul de a se moderniza pentru a fi în acord cu cerințele științifice, pedagogice, cu noile metode tehnologice, dar și în concordanță cu schimbările de pe piața muncii.

După 1990, școala noastră și-a modernizat infrastructura prin amenajarea cabinetelor pe diverse obiecte, cum ar fi: română, matematică, fizică, chimie, biologie, limbi străine, istorie, socio-umane și în mod special informatică, fapt ce a permis profesorilor să realizeze lecții folosind noile tehnologii de comunicare. De asemenea, specificul școlii noastre s-a remarcat și prin numeroasele expoziții de profil, realizate cu ocazia unor evenimente și în mod deosebit cu ocazia Zilelor Școlii. Aceste evenimente au permis întâlnirea dintre generațiile de elevi și profesori, absolvenți și invitați de prestigiu, care au elogiat creșterea calitativă a activităților.

Treptat, accentul s-a pus tot mai mult pe informatizare, iar noile generații de profesori au dovedit interes și abilități în acest sens. Mulți profesori au înțeles să facă efortul de a crește atractivitatea orelor prin diversificarea metodelor de predare. Datorită prestigiului său, școala noastră a organizat diferite faze ale unor concursuri școlare fie de cultură generală, fie de specialitate, atât la nivel județean, cât și la nivel național.

Preluând tradițiile onorante și adaptându-le noilor cerințe didactice, dar și celor de pe piața muncii am convingerea că noul eșalon de profesori va ști să canalizeze energiile astfel încât și următoarea sută de ani să fie încununată de realizări și mai mari decât cele de până acum. Acest lucru este absolut necesar pentru că „școala este locul privilegiat din societate în care se întâlnește trecutul, prezentul și viitorul” (Jean Hassenforder).

Sărbătoarea împlinirii unui veac de la înfiinţarea învăţământului economic în Bacău este şi pentru mine un prilej de satisfacţie pentru că, timp de 22 de ani, am predat matematică la Colegiul Economic „Ion Ghica” şi peste 6 ani am manageriat activitatea de formare şi educare a mai multor generaţii de elevi. Toate demersurile pe care le-am întreprins ca director au slujit ridicării calităţii actului didactic realizat de corpul profesoral într-o perioadă dificilă, a primilor ani de democraţie în România. Am avut în vedere faptul că, Bacăul, ca oraş mercantil, are pentru orice concetăţean sau vizitator un anumit nivel de civilizaţie care este determinat de gradul de satisfacţie faţă de calitatea serviciilor din unităţile de cazare, restaurante, cofetării, magazine şi supermarketuri, unde lucrează majoritatea absolvenţilor Colegiului Economic. Sunt fericit că am contribuit alături de colegii mei profesori şi maiştri instructori la realizarea acestui deziderat. Doresc generaţiei prezente succes şi învăţământului economic din Bacău puterea de a se dezvolta la nivelul cerinţelor societăţii româneşti.

Pentru orice instituţie publică din lume, aniversarea unui secol de activitate reprezintă un garant al necesităţii şi utilităţii existenţei sale, dar şi o mărturie a atingerii unui important prag de maturitate evolutivă, acolo unde istoria, trecutul, experienţa ajung să înnobileze prezentul cu exigenţele tradiţiei şi ale calităţii. În cazul unei unităţi de învăţământ, dincolo de utilitate şi de tradiţie putem să adăugăm şi bucuria dată de conştinţa faptului că, atât la nivel instituţional, cât şi la nivel individual, zeci de generaţii de tineri şi mii de elevi şi-au construit un destin pornind de la această experienţă educaţională. Societatea, prin autorităţile sale, prin sectorul civil şi cel privat, trebuie să sprijine educaţia la toate nivelurile pe baza încrederii în calitatea proceselor şi a rezultatelor, deoarece educaţia a avut şi are implicaţii major la nivelul celor mai importante structuri ale unui stat şi rămâne principala cale prin care valorile şi tradiţiile se transmit din generaţie în generaţie, se modelează pentru a reflecta evoluţiile culturale şi economice şi se ancorează în realităţille sociale contemporane. Nimic din ceea ce este omenesc nu trebuie să ne fie indiferent iar fiecare idee, fiecare gest pe care îl facem în viaţă trebuie să aibă ca scop consolidarea cunoaşterii şi desăvârşirii Omului, „măsură a toate câte sunt” şi vor exista pe Pământ. Având în vedere toate aceste considerente, în calitate de fost profesor şi fost director al Colegiului Economic „Ion Ghica”, doresc să le adresez foştilor mei colegi un sincer „MULŢUMESC” pentru slujirea cu credinţă a valorilor didactice şi educaţionale universale, iar actualului colectiv didactic de „economişti” să-i urez „Rodnicie şi vitalitate în toate cele bune”.

Cine a fost Ion Ghica

Personalitate marcantă a secolului XIX, Ion Ghica, cel care a dat numele Liceului Economic din Bacău dar care a dat numele și altor instituții economice din țară, s-a născut la 12 august 1816 la București.

A fost scriitor, om politic şi economist și a contribuit activ la crearea statului naţional modern. Ion Ghica s-a născut în familia logofătului Dimitrie Ghica şi Mariei Câmpinaru, una dintre cele mai vechi familii din Ţările Române, din rândul căreia au facut parte domnitori și oameni politici marcanţi. El a primit o educaţie europeană obţinând bacalaureatul în litere la Universitatea Sorbona, Paris, în anul 1836. Ion Ghica a ocupat funcţii importante în stat, şi anume: două mandate de Prim-Ministru al României (28 iulie 1866-13 martie 1867; 26 decembrie 1870 -24 martie 1871), un mandat de Ministru al Afacerilor Externe (11 februarie 1866-10 mai 1866), precum şi Ambasador la Londra, în 1881. Distins cărturar, Ghica a fost şi preşedintele Academiei Române, cu patru mandate (1876-1882; 1884-1887; 1890-1893; 1894-1895).

Ion Ghica a fost în același timp unul dintre pionerii ştiinţelor economice la noi în ţară, opera sa în acest domeniu fiind reprezentată de „Convorbiri economice”, publicate în mai multe ediţii, încă din timpul vieţii sale. Atracţia pentru studiul economiei s-a manifestat încă din timpul studiilor la Paris, la Universitatea Sorbona. A fost propagator al ideii liberului schimb şi al unificării vamale -„Unirea vămilor între Moldova şi Valahia”- precum şi al unificării monetare-„Măsuri şi greutăţi româneşti şi moldoveneşti”.

Un adevărat vizionar, Ion Ghica susţinea, acum 150 de ani, „unificarea monetară mondială”. Lui îi datorăm idea că a face credit reprezintă un factor de progress şi de prosperitate economică, și mai departe, în anul 1861, realizează proiectul unei Bănci Române cu un capital de un milion de galbeni, iar în 1873 conduce instituţia Creditului Funciar Rural. Ion Ghica s-a stins din viață la 22 aprilie 1897 la Ghergani, judeţul Dâmboviţa.

În 1997, la a III-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Generale a Economiştilor din România (AGER), s-a decis ca ziua de 23 noiembrie să fie dedicată specialiştilor din domeniul economic. În fiecare an, cu acest prilej, se face trimitere la susţinerea primului curs universitar de Economie politică din ţara noastră, de către eruditul profesor economist Ion Ghica. Această prelegere inaugural avea loc în 1843 la Academia Mihăileană din Iaşi.

Cum a evoluat Colegiul Economic de astăzi

După cum am observat, o asemenea personalitate istorică nu avea cum să nu influențeze peste ani peisajul economic românesc. Același lucru s-a întâmplat în anii imediați după Primul Război Mondial, când țara cunoaște o perioadă de pace prielnică creării diverselor instituții școlare, iar în județul Bacău prima instituție care pune bazele Colegiului Economic de azi este menționată la 1921, sub numele de Şcoala Elementară de Comerţ. Aflată sub patronatul Camerei de Comerţ şi Industrie (preşedinte Gheorghe Florescu) şi recunoscută de Ministerul Instrucţiunii Publice, şcoala a funcţionat până în 1922 într-o clădire particulară (fosta casă Corivan din faţa Liceului „Ferdinand I” care era compusă dintr-o singură cameră, improprie şi neîncăpătoare pentru cei 64 de elevi înscrişi). Cel de-al doilea an de existenţă al şcolii comerciale s-a desfăşurat la Liceul „Ferdinand I” unde elevii dispun la început de o singură sală de clasă, apoi mai obţin o clasă, astfel că în anul 1924, Şcoala Comercială a funcţionat cu trei clase, din care una își desfăşura activitatea după-amiaza.

Următorii pași în edificarea i nstituției :

1925 – Se înfiinţează Şcoala Superioară de Comerţ (cu o singură clasă).

1936 – Apare „Legea pentru organizarea învăţământului comercial secundar” având drept scop „să dea cunoştinţele teoretice şi practice necesare celor ce vor să devină comercianţi, precum şi personalul întrebuinţat în întreprinderile publice sau particulare cu caracter comercial, economic sau financiar”. Ca urmare a acestei legi, învăţământul economic se împărţea în 2 cicluri: ciclul inferior (Gimnaziu comercial), cu durata de 4 ani şi ciclul superior (Liceu comercial), cu durata de 4 ani. La terminarea gimnaziului comercial, elevii care nu mai urmau liceul comercial obţineau certificate de absolvire, după care făceau un an de practică comercială într-o întreprindere comercială sau publică cu caracter economic.

1948 – ”Legea pentru reforma învăţământului” transformă Şcolile economice din țară în Şcoli tehnice de administraţie economică. Astfel, Liceul Comercial se transformă în Şcoală Tehnică Mixtă de Administraţie Economică

1950 – Şcoală Tehnică Mixtă de Administraţie Economică devine Şcoală Medie Tehnică de Comerţ

1955 – Şcoala Medie Tehnică de Comerţ se desfiinţează.

1960 – Se înfiinţează Grupul Şcolar Comercial. După o pauză de 5 ani, începând cu 1960, se reia învăţământul comercial, înfiinţându-se, în subordinea Ministerului Comerţului Interior, Grupul Şcolar Comercial incluzând Şcoala profesională comercială, care pregătea lucrători pentru comerţ (vânzători, ospătari, bucătari, cofetari) şi Şcoala tehnică comercială (postliceal) care pregătea contabili pentru comerţ, şi, mai apoi, conducători de unităţi comerciale şi de alimentaţie publică. Acestea au avut propriul local pe strada Cuza Vodă nr.1.

1966 – Momentul înfiinţării Liceului Economic. Reconfigurarea învăţământului economic se face începând cu anul 1966, când iau fiinţă „liceele de specialitate” şi sunt regândite profilurile şi programele şcolare, în conformitate cu nevoile liceelor de tip economic.

1969 – Se construieşte actualul local al Liceului Economic, pe str. 9 Mai, nr.104

1971 – Aniversarea a 50 de ani de învăţământ comercial la Bacău. Anul construirii internatului şi a cantinei

1972 – Grupul Şcolar Comercial se comasează cu Liceul Economic. După comasare, şcoala îşi păstează denumirea de Grup Şcolar Comercial şi este subordonat în continuare Ministerului Comerţului Interior până în anul 1975

1975 – În acest an, liceul trece în subordinea Consiliului Popular judeţean Bacău, cu denumirea de Liceul Economic de Contabilitate şi Comerţ,

1978 – Şcoala devine Liceul Economic şi de Drept Administrativ

1990 – Ministerul Învăţământului atribuie liceului numele de Grupul Şcolar Economic-

Administrativ şi de Servicii Bacău, conform Ordinului nr. 8269/21.06.1990

1996 – Aniversarea a 75 de ani de învăţământ economic

2003 – Şcoala devine Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău

2006 – Are loc Sfinţirea Capelei liceului

2008 – Şcoala obţine statutul de „ŞCOALĂ EUROPEANĂ”

2009 – Dezvelirea bustului lui Ion Ghica – patronul spiritual al şcolii &Organizarea Simpozionului naţional „Impactul globalizării asupra educaţiei”

2010 – Atribuirea statutul de „ECO-ŞCOALĂ” şi obţinerea simbolului „Steagul Verde”, totodată este și primul liceu din Bacău care introduce „uniforma şcolară”

2011 – Reconfirmarea statutului de „ŞCOALĂ EUROPEANĂ”

Sunt, deci, 100 de ani de inspirație, muncă, educație și spirit economic pe care le regăsim în tradiția instituției Colegiului Economic „Ion Ghica” din Bacău.

Istoria acestei instituții a fost marcată de momente favorabile şi mai putin favorabile in funcție de realitățile cu care s-a confruntat şi de conducatorii care i-au influențat destinul. Cu toate acestea se poate observa cu uşurința un incontestabil element de continuitate, devotament şi altruism specifice oamenilor care lucrează în învăţământ.

Să construim impreună pentru colegiul nostru un viitor mai bun şi să LE MULȚUMIM celor care au înfaptuit istoria noastră!

La mulți ani, Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău!