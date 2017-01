Sase adolescente din Bacau s-au calificat in finala unui concurs de Korean Pop (K-Pop), care se va desfasura, luna viitoare, in Coreea de Sud. Cele sase tinere au format o trupa de dans cu care au participat la preselectiile organizate la Bucuresti, in cadrul unei intâlniri organizate de fanii muzicii pop coreene. Dansul lor a fost filmat si a participat la a doua etapa, in cadrul careia a contat votul publicului, pe Internet. Tinerele din Bacau au concurat cu echipe din alte tari si au reusit sa fie intre putinele trupe selectate sa mearga in Coreea. „Suntem foarte fericite că ne-am calificat; au fost momente în care ne îndoiam că vom putea merge mai departe, dar am continuat să credem în noi si asta o dovedesc antrenamentele începute de acum două săptămâni de când a început si votarea” – spune Ioana Gabriela Astefanoaiei,16 ani, una din cele sase adolescente. „Să mergem în Coreea este cel mai mare vis al nostru, mereu ne făceam scenarii cum ar fi dacă am ajunge acolo, si iată că am reusit. Mai frumos este faptul că vom merge împreună ca dansatoare si că vom reprezenta România. Pentru asta le multumim în primul rând fanilor K-Pop care ne-au sustinut si ne-au votat, si familiilor noastre, fără de care nu am fi ajuns in finala. Vrem să multumim în mod special Asociatiei Culturale Româno-Coreene Han Kibun, pentru că ei ne-au sprijinit cel mai mult. Suntem mândre, fericite si foarte recunosctoare si, de ce nu, putin socate”. Etapa finala a concursului se va tine pe 20 octombrie, în Changwon capitala Provinciei Gyeongsang din Coreea de Sud. Cele sase tinere sunt Ana-Maria Stamate,19 ani, absolventă a Colegiului Economic „Ion Ghica”, Ioana Gabriela Astefanoaiei,16 ani, elevă la Colegiul „Henri Coanda”, Diana Elena Enache, 18 ani, elevă la Colegiul „Mihai Eminescu”, Iustina Dogariu, 19 ani, elevă la Colegiul „Ion Ghica”, Ioana Teodora Păduraru,19 ani, studentă la Universitatea „Vasile Alecsandri” si Vasilica Gabor, 15 ani, elevă la Colegiul National „Gheorghe Vrânceanu”. 817 SHARES Share Tweet

