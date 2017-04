Social Extensie la bloc de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter O fotografie cât o mie, ilustrând o parte a unei dube ataşată de partea lateral a blocului nr. 6 de pe strada Lalelelor, a făcut furori pe internet. Unul din locatarii imobilului amintit, care locuieşte la parter, şi-a izolat apartamentul pe exterior şi a ataşat în partea de sud a imobilului, spatele unei autoutilitare. Iniţiativa proprietarului a stârnit pe alocuri zâmbete, dar şi multe semne de întrebare: dacă restul maşinii continuă la interior, dacă există o ieşire de urgenţă prin uşile dubei şi dacă iniţiatorul acestui proiect are autorizaţie pentru extensia respectivă. Se pare că ultima întrebare l-a speriat pe locatarul pasionat de maşini, iar după ce fotografia cu duba sa a făcut ocolul internetului, omul a renunţat la idee şi la bucata de maşină pe care o ataşase de bloc. Acum, la adresa respectivă, pe peretele exterior se mai vede doar conturul dubei, iar pietrele care ţineau construcţia, mai amintesc de aceasta. Evident, iniţiativa bărbatului mai stârneşte şi acum zâmbete printre vecini, iar aceştia cred că omul a renunţat la dubă mai mult de ruşine. Proprietarul nu a fost găsit la domiciliu pentru a ne împărtăşi motivul care l-a determinat să taie o bucată de maşină şi să o lipească de bloc. Se prea poate ca persoana în cauză să fie pasionată de autoutilitare şi a vrut să preia modelul proprietarilor de case care au apelat în anii ’90 la astfel de artificii pentru că maşina în cauză avea o poveste. În cazul de faţă, povestea autoutilitarei rămâne nescrisă. Deocamdată. 0 SHARES Share Tweet

