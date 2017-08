desemnarea ei ca centru de mentenanță se poate face, însă, numai după apariția normelor metodologice la Legea privind industria națională de apărare Compania Aerostar din Bacău, care fabrică produse de aviație, repară și modernizează avioane, produce și realizează integrări de sisteme aero și terestre cu aplicații civile sau în domeniul apărării și securității, este pregătită și pentru o eventuală desemnare ca centru de mentenanță pentru flotila de avioane de luptă F16, recent achiziționate de România. „Aerostar – ne-a declarat președintele companiei, domnul Grigore Filip – se pregătește în vederea desemnării formale ca centru de mentenanță pentru F16. Neformal noi am fost desemnați de circa doi ani, dar reglementările legale au mai întârziat. Aerostar are deja parteneriate cu companiile partenere și cu alți furnizori în domeniu, dar stadiul în care suntem nu ține de anumite poziții ale guvernului, ci de metodologia aplicării unui act normativ cum este, în acest caz, Legea privind industria națională de apărare, apărută anul trecut. Așteptăm să fie date, pentru această lege, normele de aplicare și atunci vom ști cine va fi desemnat centru de mentenanță”. Desemnarea centrului de mentenanță pentru astfel de avioane sofisticate a trezit, zilele trecute, o adevărată dezbatere media, după ce președintele Asociației Patronale Române a Producătorilor de Tehnică Militară, Viorel Manole, a afirmat într-o emisiune televizată că deși avem F16 în dotare Aerostar nu este declarat centru național de mentenanță, în condițiile în care Lockheed Martin, producătorul avioanelor, a spus că aceasta este o companie care corespunde. Viorel Manole a mai presupus că avioanele vor trebui să ajungă, în aceste condiții, pentru întreținere și reparații, la compania OGMA, din Portugalia, de exemplu, care se ocupă de F16. Iar în luna martie fostul ministru Apărării Naționale prezenta un plan de achiziționarea a cel puțin 20 de avioane F16. Ce spune legea Legea 232/2016 privind industria națională de apărare prevede că pentru a se desemna centre de mentenanță trebuie făcut un memorandum de către Guvern. Unele surse spun că normele de aplicare a legii ar trebui să apară într-o săptămână sau două. După apariția normelor urmează să se înființeze un registru al operatorilor economici din industria de apărare și un catalog cu servicii și produse din această industrie. În baza autorizării pentru fiecare entitate urmează să fie desemnați cei acceptați ca centru de mentenanță, prin memorandum de guvern. Așa cum este definită chiar în Legea 232, mentenanța este „un domeniu funcțional al logisticii care cuprinde totalitatea acțiunilor întreprinse pentru menținerea/restabilirea caracteristicilor tehnico-tactice ale echipamentelor militare în starea care să permită îndeplinirea funcțiilor specifice pe durata ciclului de viață”. Și tot legea spune că „în vederea eficientizării activității de mentenanță, la propunerea ministerului de resort Guvernul României desemnează, prin memorandum, operatorii economici care devin centre de mentenanță pe categorii de tehnică conform autorizațiilor deținute și în baza unei proceduri stabilite la nivelul ministerului de resort”. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.