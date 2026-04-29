Ziua Veteranilor de Război – 29 aprilie. Un omagiu pentru cei care au luptat pentru România

În fiecare an, la 29 aprilie, România își cinstește eroii în cadrul Zilei Veteranilor de Război, o sărbătoare dedicată celor care au luptat pe front pentru apărarea țării și pentru libertatea generațiilor următoare. Este o zi de respect, recunoștință și memorie, în care sunt onorați militarii români care au participat la conflictele armate ale secolului XX, în special la Al Doilea Război Mondial.

Originea acestei zile

Data de 29 aprilie nu a fost aleasă întâmplător. Ea marchează momentul din 1902, când regele Carol I al României a semnat decretul prin care a fost instituit titlul oficial de veteran de război pentru foștii combatanți ai Războiul de Independență al României. Prin acest act, statul român recunoștea oficial sacrificiul celor care luptaseră pentru independența țării. De atunci, termenul de „veteran de război” a devenit un simbol al curajului, disciplinei și devotamentului față de patrie. De-a lungul istoriei moderne, militarii români au participat la numeroase conflicte. Pe fronturile acestor războaie, sute de mii de români au luptat și și-au sacrificat viața. Cei care s-au întors acasă au purtat toată viața amintirea războiului și responsabilitatea de a transmite generațiilor următoare lecția sacrificiului și a iubirii de țară. Astăzi, numărul veteranilor rămași în viață este foarte mic. Majoritatea au peste 95 de ani, iar fiecare dintre ei reprezintă o pagină vie din istoria României.

Cum este marcată ziua

Ziua Veteranilor de Război este celebrată prin ceremonii militare și religioase organizate în toată țara. Printre activități se numără: depuneri de coroane la monumentele eroilor, ceremonii militare și parade, vizite ale militarilor și oficialilor la veteranii rămași în viață, programe educative dedicate elevilor și tinerilor. Instituțiile militare precum Ministerul Apărării Naționale și Statul Major al Apărării organizează anual evenimente speciale pentru a păstra vie memoria sacrificiului militarilor români.

Lecția veteranilor

Veteranii de război nu sunt doar martori ai istoriei, ci și modele de demnitate și responsabilitate. Prin experiențele lor, ei ne reamintesc cât de fragile sunt pacea și libertatea. Ziua de 29 aprilie este mai mult decât o comemorare – este un moment de reflecție asupra valorilor care au stat la temelia României moderne: curajul, solidaritatea și dragostea de patrie. Pentru că istoria nu se scrie doar în cărți — uneori, ea trăiește încă în ochii celor care au fost acolo.