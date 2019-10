Învârtite, răsucite, melci-codobelci, cuiburi, poale-n brâu, toate rumenite în cuptor, au transformat, marți, centrul Parcului Cancicov în raiul miresmelor. Dar să o luăm încetișor căci evenimentul a fost dedicat vârstnicilor. E vorba despre „Plăcintele bunicilor”, concurs organizat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială (DAS) a Primăriei Bacău.

În deschidere, Dana Țîțaru, director general al DGASPC, și Paul Cotîrleț, subprefectul județului, le-au spus cuvinte frumoase sărbătoriților și le-au urat ani mulți și frumoși. Au fost prezenți asistații centrelor DGASPC, CIA Bacău și cei ai unor fundații și asociații.

Am făcut un raid al standurilor și am descoperit toate bunătățile uitate ale copilăriei. E de prisos să spun că toți concurenții au adus plăcinte cu brânză și mere, așa că am să vă spun ce alte delicatesuri am văzut. De exemplu, plăcinte cu carne, plăcinte cu dovleac și dulcețuri de rubarbă, soc și mure de la centrul din Filipești, sirop de păpădie și chec cu ardei la standul CRRPD Comănești, „plăcinta bunicii”, după o rețetă secretă a asociației din Hîrja, brioșe, „turnată cu brânză” și plăcinte cu morcov aduse de CIA Comănești și „plăcinta reinventată cu măr caramelizat” a vârstnicilor din Comănești.

Diaspora ne-a trimis rețetele!

„Patiserii” din Răcăciuni au gătit plăcintă cu spanac, „trandafirași”, găluște cu prune și ruladă cu dovleac, iar bunicii de la Centrul „Speranța” al FSC alte bunătăți: plăcințele cu iaurt, clătite cu brânză și mărar, clătite cu varză sau cu fructe de pădure, dar și pârjoale din piept de curcan. Vizitatorii care au cumpărat ștrudele cu brânză de la CRRPD Tg. Ocna au avut șansa să le asorteze cu pește afumat, gratis. Vârstnicii de la Club +60 ne-au poftit la plăcinte cu cartofi, varză, bostan sau ciuperci și pui, iar cei din CIA Bacău, la tarte cu prune și blinci cu carne.

Ultimii – concurenții din Dărmănești – au fost și cei mai surprinzători, ei reprezentând diaspora. Pe scurt, au gătit plăcintă cu migdale după o rețetă din Spania, „Portokarlopita” din Grecia, plăcintă cu iaurt și portocale, „Queen s Park” din Anglia, „Clafoutis” din Franța, baigli cu mac din Ungaria, „Baba neagră” din Rusia, cozonac din Republica Moldova, iar din România doar „Plăcinta dobrogeană”. Închei cu versurile lui Grigore Vieru, recitate pentru sărbătoriți de octogenarul Vasile Ghineț: „Încă izvorăsc izvoare,/Drag chemându-ne pe nume,/Bucurați-vă de viață,/Bucurați-vă de lume!”