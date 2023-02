Ziua Națională a lecturii – bucurie și emoție la Școala Gimnazială ,,Prof. Panaite Constantin’’ din Gârleni

,,Cărțile sunt albinele care poartă polenul însuflețit de la o minte la alta’’ ( James Russel Lowell ).



Ziua Națională a lecturii, 15 februarie 2023, a fost marcată la Școala Gimnazială ,,Prof. Panaite Constantin’’ din Gârleni prin organizarea de inedite și creative momente de lectură cu elevii claselor a II-a C, a III-a C și a IV-a C, sub îndrumarea doamnelor învățătoare Mariana Prisecaru, Simona Merlușcă și Adriana Gălbează. Activitatea s-a desfășurat în parteneriat cu biblioteca școlii, coordonată de d-na profesor Nicoleta Lungu, cu scopul de a sădi în sufletele celor mici sămânța cititului de plăcere.

A fost o zi plină de încărcătură emoțională, cu activități de încurajare a lecturii: dramatizare, lectura la unison, ateliere de scriere creativă pe teme literare. Elevii și-au împărtășit preferințele de lectură și s-a evidențiat faptul că poveștile dezvoltă imaginația, formează caractere și dau sens vieții. Scopul lecturii este acela de a forma la copii și tineri, o cultură comunicațională și literară de bază, care să le permită să înțeleagă lumea din jurul lor, să comunice și să interacționeze cu semenii, exprimându-și gânduri, stări, sentimente, opinii și să fie sensibili la frumosul din natură.

Pasiunea pentru lectură ar trebui consolidată în cadrul tuturor orelor, pentru că fiecare cadru didactic contribuie la educația copiilor, la dezvoltarea imaginației și creativității, menționează d-na Nicoleta Lungu, bibliotecarul școlii.