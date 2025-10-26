Ziua Limbii, Alfabetului și Culturii Armene – un elogiu adus dialogului cultural la Bacău

La Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău, s-au desfășurat evenimentele dedicate Zilei limbii, alfabetului și culturii armene, organizate de Sucursala Bacău a Uniunii Armenilor din România (UAR) în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău.

Atmosfera elegantă și caldă a Centrului „George Apostu” a devenit, pentru câteva ore, un veritabil spațiu al reflecției și al dialogului între culturi. Manifestările au debutat cu lansarea volumului „Tratat asupra imaginativului uman”, semnat de Mircea Arman, membru al comunității armene, profesor universitar, filosof, eseist și director al prestigioasei reviste Tribuna din Cluj-Napoca. Cartea a fost prezentată de Nicolae Iuga, filosof, eseist și profesor universitar, care a subliniat dimensiunea universală a operei lui Mircea Arman și relevanța ei pentru înțelegerea raportului dintre spiritul creator și realitatea contemporană.

Evenimentul a fost marcat de prezența numeroaselor personalități culturale și administrative ale județului, între care s-a numărat și prefectul județului Bacău, doamna Andreea Negru, care a transmis un mesaj de apreciere pentru comunitatea armeană și partenerii implicați:

„Felicitări organizatorilor! Pentru modul deosebit în care comunitatea armenească din Bacău a ales, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean și ceilalți parteneri, să aniverseze, iată, al șaselea an în mod oficial, Ziua Limbii, Alfabetului și Culturii Armene.

Este uimitor cum 38 de litere (cu 7 mai multe decât în alfabetul limbii române) pot însufleți și materializa totul atât de frumos, de armonios.

Deși Ziua Limbii, Alfabetului și Culturii Armene este 12 octombrie, când Biserica Armenească sărbătorește Sfinții Traducători, este minunat ca, astăzi, această zi să fie cinstită cu o lansare de carte specială a filosofului armean, profesor Mircea Arman, managerul revistei Tribuna, discipol al lui Anton Dumitriu, care spunea: este extraordinar de mare lucru să faci un comentariu pertinent pe marginea filosofiei, dar este inimaginabil să poți să și creezi filosofie.”

Prin tematica aleasă și prin invitații săi, evenimentul a reflectat nu doar bogăția spirituală a culturii armene, ci și deschiderea acesteia către universalitate și dialog intercultural. „Ziua Limbii, Alfabetului și Culturii Armene” reprezintă, astfel, un prilej de a celebra identitatea, istoria și contribuția comunității armene la patrimoniul cultural românesc și european.

Într-un spațiu în care arta și filosofia s-au întâlnit în mod firesc, participanții au fost invitați să redescopere forța cuvântului și a ideii, într-o zi dedicată în întregime spiritului creator și unității prin cultură.