Ziua Internațională a Voluntariatului celebrată prin concurs de mediu la Palatul Copiilor Bacău

De Ziua Internațională a Voluntariatului, la Palatul Copiilor Bacău s-a susținut activitatea de tip concurs din cadrul proiectului regional de ecologie si protecția mediului intitulat „Voluntar pentru pădure”, ajuns la ediția a VI-a.

Afișe, prezentări, produse din proiecte europene eTwinning sau Erasmus+, filme despre activități de voluntariat de mediu și beneficiile pe care pădurea le aduce în viața noastră a tuturor au fost prezentate de elevii băcăuani audienței și juriului. Participanții din alte județe și-au prezentat lucrările de la distanță, prin intermediul tehnologiei. Peste 200 de lucrări au fost înscrise în concurs. Direcția Silvică Bacău, prezentă la evaluarea lucrărilor prin dl. ing. Titianu Adrian va premia cele mai bune lucrări de la fiecare secțiune și categorie de vârstă. Inedită pentru această ediție a fost posibilitatea oferită cadrelor didactice de a-și prezenta proiectele de mediu europene desfășurate în ultimul an școlar în cadrul unui simpozionului intitulat ”GreenConnect– Educație europeană și sustenabilitate”. Lucrările prezentate de inspirații autori vor fi publicate în cursul lunii ianuarie 2026 într-o revistă digitală, înregistrată cu ISSN.

O echipă de elevi si cadre didactice de la Colegiul Economic „Ion Ghica” din Bacau, catedra alimentatie publică, au realizat, expus și oferit audienței dulciuri delicioase realizate cu ingrediente specifice pădurilor românești.

Concursul a reprezentat un moment de bucurie pentru copiii din județul Bacau și din alte 14 județe ale țării, prilej de celebrare și retrăire a momentelor de voluntariat de mediu la care au luat parte în anul școlar trecut.

Proiectul ”Voluntar pentru pădure” este inscris in calendarul proiectelor regionale al Ministerului Educatiei si Cercetarii pe anul 2025 la pozitia 90. Coordonatorul proiectului este doamna prof. Dumea Nela, ambasador eTwinning și Erasmus+ care creează și coordonează foarte multe proiecte la Palatul Copiilor Bacău, proiecte relevante pentru dezvoltarea de competențe, atitudini și valori esențiale pentru formarea elevilor ca cetățeni responsabili.

Un sprijin important în organizarea concursului și evaluarea lucrărilor la această ediție a fost primit de la Direcția Silvică Bacău, ISJ Bacău, Direcția Județeană de Mediu Bacău.