Inclusă încă din anul 2016 în lista zilelor libere, 24 ianuarie este marcată de numeroase instituții nationale, dar și locale. Federația Tinerilor din Bacău și Protopopiatul Bacău, sunt doar două dintre organizațiile locale care au un program stabilit pentru astăzi. Arhiepiscopia Romanului și a Bacăului, prin Protopopiatul Bacău, organizează o serie de manifestări prilejuite de serbarea Unirii Principatelor Române. Acestea fac parte din Proiectul Național Bisericesc „2018 – Anul omagial al unității de credință și de neam". Evenimentul începe la ora 8.00, la Catedrala „Înălțarea Domnului", cu întâlnirea preoților din cadrul Protopopiatului Bacău cu ÎPS Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. În jurul orei 11.30, în fața Hotelului Decebal, Muzica Militară și Corala „Episcop Melchisedec" a vor primi fețele bisericești, iar coloana oficială se va deplasa spre sediul Prefecturii Bacău. În prezența autorităților se va intona Imnul Național al României, apoi se ține un Te Deum. De la ora 12.40, în Piața Tricolorului este programat un scurt moment artistic susținut de Fanfara Militară și Corala „Episcop Melchisedec" din cadrul Protopiatului Bacău. Pe durata manifestărilor, traficul rutier va fi restricționat Calea Mărășești, între Hotelul Decebal și Primăria Băcău. Pentru a face față gerului, participanții vor primi câte un ceai cald oferit de voluntarii Federației Tinerilor din Bacău. Membrii federației organizează la rândul lor o serie de activități specifice vârstei lor, în intervalul orar 14.00 – 17.00.

