Zilele libere legale în 2026: ce program vor avea salariații români

Conform Codului muncii, angajații din România beneficiază anual de 17 zile libere legale. În 2026, 11 dintre acestea vor cădea în cursul săptămânii, ceea ce le va permite salariaților cu program obișnuit de luni până vineri să se bucure de pauze suplimentare de la muncă. Pentru comparație, în 2025, 13 zile libere au picat în timpul săptămânii.

Calendarul zilelor libere din 2026

Pentru anul viitor, zilele libere legale vor fi distribuite astfel:

1 și 2 ianuarie – joi și vineri, Anul Nou

6 ianuarie – marți, Botezul Domnului (Boboteaza)

7 ianuarie – miercuri, Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul

24 ianuarie – sâmbătă, Ziua Unirii Principatelor Române

3 aprilie – vineri, Vinerea Mare la catolici

10 aprilie – vineri, Vinerea Mare la ortodocși

5 și 6 aprilie – duminică și luni, Paștele catolic

12 și 13 aprilie – duminică și luni, Paștele ortodox

1 mai – vineri, Ziua Muncii

24 și 25 mai – duminică și luni, Rusaliile catolice

31 mai și 1 iunie – duminică și luni, prima și a doua zi de Rusalii ortodoxe

1 iunie – luni, Ziua Copilului (aceeași zi cu a doua zi de Rusalii ortodoxe)

15 august – sâmbătă, Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie – luni, Sfântul Apostol Andrei

1 decembrie – marți, Ziua Națională a României

25 și 26 decembrie – vineri și sâmbătă, prima și a doua zi de Crăciun

Zile libere pentru alte confesiuni

Salariații care aparțin altor religii decât cea creștină au dreptul la două zile libere pentru fiecare dintre cele trei sărbători religioase anuale ale propriei confesiuni.

Categoriile de angajați care nu pot întrerupe activitatea

Există, însă, domenii în care activitatea nu poate fi întreruptă nici măcar în zilele declarate libere. Este vorba despre angajații din unități sanitare, din alimentație publică sau cei a căror muncă nu poate fi suspendată din cauza specificului procesului de producție. Aceștia beneficiază ulterior de zile compensatorii.

Potrivit Codului muncii, angajatorii trebuie să acorde compensații în următoarele 30 de zile sau, dacă acest lucru nu este posibil, să plătească un spor salarial de minimum 100% din salariul de bază.

Nerespectarea acestor prevederi poate atrage amenzi de până la 10.000 de lei pentru angajatori.