Primăria și Consiliul Local Săucești organizează două evenimente deosebite, în zilele de 13, 14 și 15 august: Zilele comunei 2023 și Sărbătoarea gastronomică ”Bunătăți din Săucești”. Locul desfășurării este piațeta din noul Centru Civic al comunei, cuprins între Centrul Cultural ”Ion Roșu, Centrul tip After School și Piața Agroalimentară.

”Ca în fiecare an, venim în fața locuitorilor comunei noastre cu un program artistic de calitate. Am ținut să fie și nume cunoscute pe scena națională, cum sunt Nicu Paleru, What’s Up, ”Busuiocul”, Margareta Clipa, Viorica Macovei, și talentele de pe plan local. Zilele comunei și sărbătoarea gastronomică vor fi momente memorabile, în care vom celebra tradițiile noastre și frumoasele legături care ne unesc în această comunitate. Primăria comunei Săucești încurajează participarea tuturor locuitorilor și a vizitatorilor din împrejurimi la aceste două evenimente deosebite. Vă așteptăm cu drag pe toți să fiți alături de noi în aceste zile speciale!” – a declarat primarul comunei Săucești, Valentin Manea.

Zilele comunei Săucești 2023 se vor desfășura în perioada 13-14 august. Aceste zile speciale vor fi pline de activități distractive, manifestări culturale și evenimente tradiționale menite să aducă bucurie în sufletele tuturor participanților.

Prima zi, 13 august, este dedicată folclorului. La ora 12, va porni tradiționala Paradă a portului tradițional, ce se va încheia în fața Primăriei. Va urma spectacolul folcloric, cu ansambluri și interpreți locali și din mai multe zone etnofolclorice ale județului. Și-au anunțat participarea Grupul vocal de seniori ”Trandafir de la Sarata” (coordonator Elena Prisecaru), Ansamblul Folcloric ”Mugurașii Agășeni” (coordonator Ecaterina Rață), Grupul vocal de copii Sărățenii” (coordonator Elisabeta Unguru), Ansamblul Folcloric ”Florile din Cucuieți” Solonț (coordonator – preot Irinel Cernat), Ansamblul Folcloric ”Păunașii” Poduri (coordonator Alina Muncilă), Ansamblul Folcloric ”Brădățelu” Asău (Coordonator Marian Lungu), Ansamblul Folcloric ”Tămășanca” Tamași (coordonator Vlad Vladinschi), Ansamblul Folcloric ”Roua Precistei” Filipești (director Elena Delia Patrașcu). Copiii de la Klass Dance Studio (coordonatori Gabriel și Ani Brâncoveanu) vor prezenta o suită de dansuri populare. Pe scenă vor urca și interpreți locali și invitați: Denisa Maria Ciobanu, Ana Maria Ștefan, Elena Lăcătușu, Ariana și Nicolas Cojocaru.

Seara va fi încheiată de două cunoscute interprete de muzică populară, Margareta Clipa și Viorica Macovei.

Ziua tineretului, 14 august, va debuta cu tradiționalul cros al comunei și va continua, de la ora 10, pe terenul sintetic din Săucești, cu finala Cupei Satelor la fotbal. În prima etapă vor juca echipele celor cinci sate ale comunei. De la ora 16, pe scenă vor evolua Academia de dans Adamas Bacău, cu dans sportiv, grupul Step Up Roman și Academia de dans Adamas Bacău, cu street dance, și Klass Dance Studio, cu dans modern. Programul va fi completat de soliștii Andrei Ciobanu (care va fi și prezentatorul evenimentului) Andra Munteanu, Anastasia și Ingrid Țimiraș și Denis Voicu. Pe afiș vor mai fi DJ Cip și Sya Violin & Dj Ionut Mocanu.

Vedeta serii este What’s Up, interpretul cunoscutelor piese ”K la meteo” și ”Taxi”. Spectacolul de artificii va încheia evenimentul într-un mod spectaculos.

Pe 15 august 2023, gastronomia va fi în centrul atenției la evenimentul “Bunătăți din Săucești”. Locuitorii și vizitatorii sunt invitați să se bucure de o experiență culinară unică, în care vor putea savura preparate tradiționale ale comunei. Toate ingredientele bunătăților vor fi procurate din noua Piață Agroalimentară din Săucești. Bucătari pricepuți vor pregăti o varietate de delicii autentice, folosind rețete transmise din generație în generație. Evenimentul va fi o oportunitate de a descoperi aromele unice ale zonei.

Pe scenă, principalele nume ale zilei vor fi Ansamblul Folcloric Profesionist ”Busuiocul” (manager Liliana Vlase, maestru coregraf Gheorghe Vlase) și Nicu Paleru.

Spectacolul va fi întregit de Ansamblul Folcloric ”Zdrăbuleanca” din Cleja (coordonator Ioachim Dămoc, coregraf Vasile Biciușcă), Ansamblul Folcloric ”Izvoraș cu Apă Rece” din Izvorul Berheciului (coordonator Ioachim Dămoc, coregraf Vasile Biciușcă), Ansamblul Folcloric ”Hora Siretului” din Săucești (coordonator Vasile Biciușcă), precum și de soliștii vocali Anastasia Ciobanu (de la X Factor și Next Star), Maricica Negru, Ana Maria Regatun și Anisia Boghiu.

Detalii suplimentare privind programul și invitații vor fi disponibile pe Facebook: pagina ”Primaria comunei Saucesti” și grupul ”Acasa in SAUCESTI”.