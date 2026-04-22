Angajatori și candidați, față în față la Bursa locurilor de muncă din 8 mai

O bursă a locurilor de muncă dedicată persoanelor aflate în căutarea unui serviciu va avea loc pe 8 mai, la Bacău. Evenimentul este organizat cu sprijinul Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bacău și își propune să faciliteze întâlnirea directă între angajatori și potențialii angajați.

Târgul de joburi se va desfășura între orele 9:00 și 12:00, la Universitatea George Bacovia, situată pe strada Pictor Aman nr. 96, vizavi de Primăria Municipiului Bacău.

Organizatorii spun că evenimentul reprezintă o oportunitate pentru toate persoanele care doresc să își schimbe locul de muncă sau să se reangajeze, oferind posibilitatea unor discuții directe cu reprezentanții companiilor participante.

Potrivit inițiatorilor, după anunțul privind colectarea de CV-uri de la foștii angajați din sălile de jocuri de noroc, au fost primite deja zeci de astfel de documente. Acestea au fost transmise către mari angajatori din municipiu, în speranța că, în cel mai scurt timp, persoanele interesate își vor găsi un loc de muncă stabil.

Organizatorii îi încurajează pe toți cei interesați să participe la bursă și să vină pregătiți cu CV-uri pentru a discuta direct cu angajatorii prezenți la eveniment.