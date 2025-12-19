Zile de sărbătoare dedicate elevilor Școlii Gimnaziale „Miron Costin” Bacău

Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău a sărbătorit săptămâna aceasta 55 de ani de existență, de tradiție, de inovație. Ultimele două zile de sărbătoare au fost dedicate exclusiv elevilor costinieni.

Elevii claselor a VII-a au participat la o valoroasă întâlnire cu absolvenți ai școlii băcăuane. Activitatea „Dialog între generații. Modele de succes” a strâns laolaltă elevi de azi și de odinioară a unității școlare. Oameni de succes în domenii variate de activitate, absolvenții au vorbit despre devenirea lor și au răspuns întrebărilor elevilor din prezent ai instituției de învățământ.

Au spus da acestui dialog între generații Ioana Bîndac, actriță la Teatrul „Ion Creangă” București, Alexia Dospin, campioană europeană la triplusalt, Bianca Sicu, medic rezident în Pedodonție, Petru Temelie, flutter mobile developer , Elena Dascălu, cadet caporal, studentă la Academia Forțelor Terestre „ Nicolae Bălcescu ” din Sibiu, Lucian Popa, fondator ZIDART, locotenent Iulian Ungureanu, pilot la Baza 95 Aeriană „Erou Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu”, preot Ionuț Pleșcău, Parohia „Sfântul Dumitru-Narcisa”, Mădălin Gîtu, agent în cadrul Penitenciarului Bacău și Mihai Scârlat, manager Salonul Barber Brothers.

S-au împărtășit amintiri, s-a pus sub lupă drumul parcurs de fiecare în formarea sa și au fost transmise mesaje de încurajare pentru actuala generație de elevi. Întâlnirea s-a realizat sub îndrumarea profesoarelor Adriana Vrabie, Andra Hanga, Gabriela Ciobanu, Mariana Gunea și Liliana Mereacre, cu sprijinul echipei manageriale formată din director, profesor Boambă Călin-Leon și directori adjuncți, profesor Perju Mihaela-Loredana și profesor Lupu Alexandru.

Elevii costinieni au celebrat talentul, dar și puterea lui „împreună” în cadrul spectacolului „Costinienii au talent”. Evenimentul a fost organizat de elevii clasei a VIII-a B, îndrumați de profesor diriginte Alina Costin, bibliotecar Adrian Enășel, director adjunct, profesor Perju Mihaela-Loredana și profesor pentru învățământ primar Gunea Mariana.

Spectacolul a adus pe scenă elevi costinieni care s-au exprimat prin muzică, artă plastică, street dance și balet, dar și prin repeziciunea calcului matematic. Spectatorii, copii, părinți și profesori, i-au răsplătit cu multe aplauze. Susținuți de Parohia Hemeiuș, Auchan, Agricola, dar și de un grup generos de profesori , talentații elevi au făcut posibil ca alți 10 colegi, proveniți din familii vulnerabile socio-economic, să aibă sărbători cu bucurie și fără lipsuri. Le-a fost alături și Emilia Ionescu, reprezentantul DGASPC Bacău, vorbindu-le despre pericolul abandonului școlar pentru copiii care vin din aceste medii vulnerabilizate.

Câștigătorul trofeului a fost Tanasă Alex- Ionuț, impresionând prin curajul, vocea și pasiunea pe care le-a adus în scenă. Grama Mara a obținut premiul I, impactând publicul prin vocea sa puternică. Locul al II-lea pe podium a fost ocupat de Paveluc Daria, care a adus pe scenă un dans plin de energie și atitudine, iar ultimul loc pe podium a revenit dansatorilor sportivi Petriuc Adela si Darius Ichim, oferind un dans dinamic, plin de atitudine. Premiile speciale au fost decernate micului matematician Perju Tudor, care a uimit sala prin repeziciunea și corectitudinea calculelor matematice făcute, și lui Doboș Tudor, pianistul care a amuțit sala prin muzica sa.

Impresionând prin exprimările lor artistice, sensibilizând prin mesajele pe care le-au transmis, micii și marii costinieni au tras un semnal de alarmă, pentru a conștientiza că suntem cu toții responsabili de a crea comunități școlare durabile pentru elevi.