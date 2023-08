Zile de foc la Centru de Transfuzii Bacău

După evenimentul nefericit din weekend de la Crevedia, și băcăuanii s-au mobilizat și au dorit să poată ajuta la salvarea vieților celor care au suferit în incendiu. Așa că duminică, angajați de la ISU, jandarmii, dar și cetățeni de rând au decis să meargă la Centrul de Transfuzii să doneze sânge. Unul dintre donatori a povestit că era în parc, la plimbare, când a văzut anunțul pe rețelele de socializare și nu a mai stat pe gânduri.

„Duminică s-au prezentat 79 și doar 73 de persoane au fost eligibili să doneze. Noi am deschis Centrul ad-hoc, la 7 dimineață am făcut mobilizare la personal și de la ora 8.30 până la 14.30 am recoltat. 73 de donatori este bine, înseamnă mult în această perioadă. Luni s-a repetat povestea, au venit 99 și au donat 90. Astăzi (marți, 29 august –n.r.) până la această oră când vorbim, donarea nu este terminată, până la această oră sunt 69 care au donat. Este un număr mare, considerabil, pentru luna august care este o lună proastă”, ne-a spus dr. Adriana Ghindă, director Centrul de Transfuzii Bacău.

Luna august de obicei este o lună slabă la Centrul de Transfuzii, oamenii fiind mai mult în vacanță, iar anul acesta și-a pus amprenta și canicula. Iar dacă este foarte cald este posibil ca donatorilor să li se facă rău, dar nu au fost cazuri, pentru că Centrul de Transfuzii le-a asigurat în permanență donatorilor apă iar celor care nu au mâncat li s-au făcut recomandări mai întâi să meargă să servească ceva, tocmai pentru a nu se ajunge la evenimente neplăcute.

În același timp, având în vedere că sunt mai multe localități în țară care se confruntă cu virusul West Nile, am întrebat-o pe șefa Centrului de Transfuzii Bacău cum stăm noi din acest punct de vedere.

„Noi avem o alarmă pe Letea Veche, dar, deocamdată, la nivel central nu este confirmată.

Primim în fiecare zi informări, Ministerul trimite către Institutul Național de Transfuzii Sanguină, și Institutul ne trimite nouă. Județul Bacău încă nu a apărut pe nicio semnalare de cazuri de infecții cu virusul West Nile. Dar avem în vecini. Iașul este într-o situație destul de delicată și stau cu sângele blocat, la fel și Vasluiul, așa că îi ajutăm. Pe de altă parte, este în continuare nevoie mare de sânge, vedem ce se întâmplă…”.

Următoarea întrebare, un subiect care ne interesează maxim, este, cum stă Bacăul în privința stocurilor de sânge.

„Ieri dimineață (luni, 28 august-n.r.) eram full. Azi dimineață eram mai puțin full pentru că între timp am dat sânge la IRO Iași, la Bârlad și am onorat toate comenzile din județ”, a precizat doctorița Ghindă.

Dacă luna august a fost una slăbuță, pe fondul concediilor, urmează septembrie și poate că lucrurile revin la normal. Așa că am dorit să știm dacă existo o strategie sau un plan pentru septembrie.

„Avem solicitări și disponibilitate de a merge. Dar… Sunt în corzi cu personalul. Pe sectorul recoltare sunt 3 persoane. Cu ce plec, cu ce rămân? Concursurile sunt blocate. Este trimis memorandum la Institut iar Institutul a trimis către Minister și așteptăm răspuns în septembrie ca să reușim poate să deblocăm posturile vacante… Suntem într-o nevoie acută de personal. Ca să vă faceți o idee, conform normativului, trebuia să avem 50 de asistente iar noi avem în total 16”, a încheiat dr. Adriana Ghindă.

Cu alte cuvinte, cerere de caravane mobile sau alte campanii…sunt. Voință este! Dar nu prea avem cu cine. Cu toate acestea, nevoia de sânge este mare iar medicii fac apeluri disperate către oameni să meargă să doneze. O simplă donare poate salva trei vieți…