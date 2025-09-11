Young Island Festival își extinde orizonturile: Alex Olteanu, prezent la Mastering the Music Business, anunță noi proiecte pentru dezvoltarea festivalului

În cadrul celei de-a zecea ediții a conferinței Mastering the Music Business (MMB), cel mai important eveniment dedicat industriei muzicale din România, Alex Olteanu, unul dintre fondatorii Young Island Festival, a urcat pe scenă pentru a împărtăși povestea din spatele celui mai mare festival muzical din regiunea Moldovei.

Cu o energie molipsitoare și o viziune clară asupra potențialului cultural al zonei Bacău, Alex a vorbit despre începuturile festivalului, provocările întâmpinate și ambiția de a transforma Young Island într-un reper național și internațional. „Din nebunie și pasiune facem totul”, a spus el într-un interviu anterior, subliniind pasiunea care stă la baza fiecărei ediții.

Noi proiecte lansate în cadrul MMB

Prezența lui Alex Olteanu la MMB nu a fost doar o ocazie de storytelling, ci și un moment strategic: fondatorul a anunțat lansarea mai multor inițiative care vor contribui la dezvoltarea festivalului.

Printre acestea se numără parteneriate internaționale, platforme de susținere a tinerilor artiști și extinderea infrastructurii pentru edițiile viitoare. Aceste demersuri vin ca o confirmare că Young Island Festival nu este doar un eveniment muzical, ci un catalizator pentru revitalizarea culturală a Bacăului.

Cu artiști de talie mondială precum Jason Derulo deja pe afiș, festivalul își consolidează poziția și atrage atenția asupra potențialului uriaș al regiunii.

Bacăul, pe harta marilor festivaluri

Într-un peisaj muzical tot mai competitiv, Young Island Festival reușește să se impună prin autenticitate, curaj și o echipă dedicată. Participarea la MMB și lansarea noilor proiecte marchează un pas important în evoluția sa, transformând Bacăul într-un punct de atracție pentru publicul și artiștii din întreaga lume. Pentru mai multe informații despre festival și pentru achiziționarea biletelor pentru ediția din 2026, vizitați site-ul oficial www.youngislandfestival.ro.