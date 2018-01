Bani sau experiență de viață? Distracție, necunoscut sau schimb cultural? Curiozitate sau doar dorința de a mai învăța ceva în plus, de a mai acumula informații, de a se dezvolta? Ori, poate, toate la un loc, într-o aventură „Work and Travel” sau „Erasmus”, două programe pe care le pot accesa studenții, pe perioada studiilor superioare. Două programe despre care ne-au vorbit doi beneficiari, de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Două experiențe de viață. Două oportunități de care au profitat din plin. Și două păreri despre tot ce înseamnă… frumoasa nebunie a tinereții. Și nu numai. (Roxana Neagu).

„Numele meu este Mihai Hogaș și sunt student la Facultatea de Inginerie, program de studii de master Mecatronică Avansată, anul II. De când eram încă la liceu am visat să ajung inginer și să lucrez în cercetare, să am prilejul de a colabora cu oameni din culturi diferite, oameni care au crescut în diferite medii sociale, oameni care au călătorit în toată lumea.

Despre programele de schimb cultural, atât partea de Work and Travel (W&T), cât și partea de Erasmus, pot să spun doar atât: au fost cele mai frumoase experiențe din studenție cu multe amintiri frumoase. Am participat prima dată în programul W&T în primul an de facultate, în 2013, plecând de la ideea nebunească a unui coleg de cameră: «Să mergem în America, să vedem și noi cum este acolo!»

Când am plecat prima dată în SUA nu am știut la ce să mă aștept. Aveam 19 ani, nu ieșisem din țară niciodată, dar am vrut să explorez noul, să cunosc alte persoane, culturi diferite, să îmi perfecționez engleza, aveam atât de multe de câștigat și nimic de pierdut. Așa că pe 23 iunie 2013 am urcat prima dată într-un avion, cu direcția Washington DC. Cu un bagaj mic, cu câteva haine, cu pașaportul și 260 dolari în buzunar, am plecat spre cea mai tare experiență din studenție.

După o escală la Paris și 10 ore de zbor am ajuns pe tărâm american. Eram doar un băiat cu o foaie în mână pe care scria «Welcome to USA- Hogaș Mihai». Am fost cazat în Skyland resort, alături de Shenandoah National Park. În cele 4 luni trăite în America m-am schimbat complet, m-a ajutat să mă maturizez într-o perioadă scurtă de timp, să devin responsabil, să învăț să prețuiesc mai mult banii munciți și să încerc să economisesc cât mai mult, să înțeleg responsabilitatea unui loc de muncă. Am lucrat ca bucătar, deși nu aveam niciun fel de experiență în spate, dar americanii sunt niște oameni cu multă răbdare și m-au învățat totul pe parcurs. Am și călătorit. Am fost în Washington, New York, Boston, unde am vizitat locuri pe care doar în filme le văzusem până atunci.

Al doilea an, am revenit iar totul a mers parcă și mai bine. Am ales să merg într-o altă zonă. Am ajuns din nou acolo, pe 19 iunie 2014, într-un mic orășel pe lângă Boston, unde am lucrat tot în bucătărie. Am cunoscut din nou persoane minunate, cu care am legat prietenii pe viață, drept urmare am hotărât cu toții să ne întorcem în fiecare an în același loc cât o să fim studenți. Au trecut peste 3 ani de la acea promisiune, pe care încă o respectăm. În fiecare an, am vizitat din ce în ce mai mult: de la Boston până în Las Vegas și Los Angeles, am fost și în unele dintre cele mai impresionante parcuri naționale cum ar fi Grand Canyon sau Sequoia National Park.



Am trăit și experiența programul Erasmus+. Am participat în anul IV, când eram student pe programe de licență, în semestrul al II-lea, în Spania, la Logron „Univesidad de la Rioja”, unde am petrecut alte 4 luni frumoase. Acolo mi-am terminat și lucrarea de licență, dar am și văzut orașele importante Barcelona, Madrid, Zaragoza, și chiar am reușit să îmi îndeplinesc un vis din copilărie – să merg la un meci de fotbal pe New Camp, stadionul Barcelonei (foto), unde l-am văzut pe Lionel Messi când a ratat un penalty (nu mulți oameni se pot lăuda cu asta). Facultatea din Rioja este una de dimensiunile celei de aici, din Bacău.

Am rămas plăcut surprins de faptul că totul era nou, îngrijit, toată lumea te salută, chiar dacă erai un necunoscut pentru ei. Cu o legitimație de student Erasmus în buzunar, am avut acces în tot campusul universitar – la bibliotecă, în sala de sport, la xerox, calculatoare, bazinul de înot. Și aici am legat prietenii cu foarte mulți studenți care au participat în programul Erasmus în aceeași perioadă de timp, ba chiar univesitatea ne-a oferit un curs de spaniolă gratuit, pentru toți studenții Erasmus, de 2 ori pe săptămână căte 2 ore. Experiența Erasmus a fost diferită, deoarece am reușit să termin licența într-un timp record, dar am putut să mă bucur și de schimbul cultural.

Ca o concluzie, eu sunt printre puținii norocoși care pot spune după 4 ani de facultate și 1 an de master că am participat de 4 ori în programul Work and Travel și o dată în programul Erasmus, că experințele pe care le trăiești în altă țară, într-un program de schimb cultural, te marchează efectiv ca persoană, dar te și ajută foarte mult în dezvoltarea personală – înveți cum să te adaptezi în orice situație, înveți să te descurci oriunde călătorești, îți faci mulți prieteni și, cel mai important, te ajută din punct de vedere profesional.”

„Mulți colegi de facultate sau de liceu îmi scriu pe rețelele de socializare: ce norocos ești că ai călătorit în toată lumea și ai profitat de anii de studenție! Oricine o poate face ! Oricine poate fi student activ! Poate că mulți studenți nu aplică pentru aceste programe de schimb cultural pentru că aleg o zonă de confort, fără decizii radicale. Mulți se tem să se elibereze din aceste… lanțuri. Eu nu le pot spune decât că e bine să devină independenți, să simtă că trăiesc cu adevărat chiar și măcar pentru 4 luni. Vor deveni alți oameni, mult mai puternici și încrezători în ei înșiși. Garantat!”

Mihai Hogaș

„Sunt Laura Andreea Scruba, Facultatea de Inginerie, Program de studiu: Managementul Protecției Mediului în Industrie. Acum am 24 de ani și sunt la master Și eu am trăit trei dintre cele mai marcante experiențe din viața mea, de până acum. Le-am privit ca pe niște oportunități de care am profitat, deoarece nu știi niciodată când o altă ușă se mai deschide. În vara lui 2015 am decis să fac un salt considerabil pentru dezvoltarea mea personală. Am plecat în SUA prin programul Work&Travel, împreună cu alte două colege de facultate. Am ales ca destinație o zonă turistică, Ocean City (undeva la mijlocul distanței dintre New York și Washington), foarte frumoasă și primitoare. Am muncit suficient de mult încât să-mi dau seama că visurile pe care le ai nu doar se îndeplinesc pur și simplu, ci trebuie să le construiești o bază, o temelie. Astfel am avut ocazia să vizitez Cascada Niagara, care este foarte faimoasă prin peisajul oferit și emoțiile pe care ți le transmite, Kalamar Village (foto) și New York (locații pe care înainte le-am văzut doar în filme/documentare).

Cea de-a doua experiență a fost bursa Erasmus+ (2016, ultimul an de facultate, semestrul al II-lea) la Torino, Italia, pe o perioadă de 4 luni, unde am realizat proiectul de diplomă, sub îndrumarea unui profesor italian. La fel, această experiență m-a dezvoltat și mi-a arătat că se poate, făcându-mă să-mi dau seama că ceea ce îi face pe oameni să vadă o altă variantă a lor, în ei înșiși, este atunci când «ar trebui să…», «ar fi bine să..», se transformă în «trebuie să…» și «este bine să..».

Vara anului 2017, în SUA, a fost o altă aventură mai spectaculoasă și mult mai plină de evenimente experiență, ce mi-a adus o altă oportunitate de a explora lumea. De data aceasta am fost într-un orășel din zona Cape Cod, la trei ore distanță de Boston, Massachusetts. A fost o vară epuizantă, dar și plină de distracție. Locuiam într-o căsuță pe plajă, am muncit ca housekeeper, aveam două job-uri pe zi, fapt ce m-a ajutat să-mi permit o vacanță de două săptămâni pe Coasta de Vest a Americii (Los Angeles -cu diferite destinații: Universal Studios, Beverly Hills-, San Francisco, Las Vegas, Marele Canion, Parcuri Naționale, în care am văzut cel mai mare și vechi arbore din lume, Sequoia), Washington și Boston. Am trăit momente de neuitat.

Pe parcursul experiențelor de vară și a celei cu Erasmus am legat prietenii cu persoane din SUA, americani, jamaicani și alte țări, plus prietenii cu alți tineri români. Am creat legături frumoase și datorită internetului comunicăm foarte ușor. Primirea a fost mereu călduroasă, tot timpul m-am simțit ca acasă, în special în vara ce-a trecut, iar ajutor găsești la tot pasul atunci când ai nevoie. Plus că oamenii acolo zâmbesc mereu, pur și simplu se bucură de fiecare clipă care le este dăruită și sunt recunoscători pentru fiecare zi și dimineață, de când deschid ochii și până seara când se duc la culcare. Chiar am trimis și scrisori în America, format fizic și am primit mereu răspuns la ele.

De obicei, trimit în preajma Crăciunului, făcând urări de bine, sănătate; cu speranțe că ne vom mai întâlni și vom depăna amintirile petrecute cu fiecare în parte. Încurajez orice tânăr să aibă parte de diferite experiențe și să-și creeze un bagaj cât mai bogat de cunoștințe, amintiri, trăiri etc. Eu, personal, am descoperit o variantă a mea mult mai puternică, încrezătoare, curajoasă, ambițioasă și gata să întâmpin orice situație nouă ivită.”

„Atunci când aveți o zi proastă sau ceva nu merge conform planurilor, întrebați-vă: chiar a fost o zi nereușită sau au fost doar cele 20 de secunde, poate, cărora continuați să le dați atenție, permițându-le să vă deconcentreze de la a vă parcurge restul zilei cu zâmbetul pe buze? Fii fericit, căci fericirea e o artă; fii mâine, proiecția fericirii din clipa de acum!”

Andreea Scruba

Ce înseamnă Work & Travel :

Prin programul Work and Travel, studenții care urmează cursurile de zi ale unei facultăți de stat sau particulare acreditate pot merge pe perioada vacanței de vară să muncească și să călătorească în Statele Unite ale Americii. Singurele condiții sunt să aibă între 18 și 29 de ani și să cunoască, la nivel conversațional, limba engleză. Programul, finanțat de SUA, include programarea la viză pentru ambasadă și ridicarea pașapoartelor cu viză, obținerea documentelor necesare obținerii vizei (formularul DS-2019 și chitanța SEVIS), asigurare medicală pentru perioada valabilității permisului de muncă, întâlnire de orientare înainte de a pleca în SUA în cadrul căreia se vor oferi informații utile și importante referitoare la program, asistență telefonică gratuită 24 de ore din 24 pe teritoriul SUA, obținerea unui loc de muncă sau oferirea de informații pentru găsirea unui loc de muncă (în funcție de varianta de program aleasă).

Cei care aplică pot lucra ca waiter/waitress, kitchen utility worker, guest room attendant, cafe worker, cashier, resort worker, host/hostess, bartender, wait-staff, kitchen help, cashier in fast-fooduri sau în magazine de suveniruri, housekeeper în stațiuni turistice, parcuri de distracție sau parcuri naționale. Nu sunt acceptate job-uri ca: au-pair/babysitter/dădacă/muncă domestică; supraveghetor în tabere de copii; servicii medicale/veterinare/farmaceutice sau orice altă activitate care presupune contact direct cu pacienţii sau prescrierea de medicamente. Ca participant la acest program vei fi plătit între 7.25 – 12.00 $/ oră pentru 30-40 de ore pe săptămână lucrate. Viza de muncă îți permite și un al doilea job. Cazarea este oferită contra cost de către angajator la prețuri speciale sau te va asista în găsirea unei variante convenabile.

Ce înseamnă Erasmus :

Erasmus este programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport. În 2017 a sărbătorit 30 de ani de implementare. Sub umbrela Erasmus se desfășoară numeroase acțiuni: proiecte de mobilitate pentru elevi, stundenți și profesori, schimburi de experiențe, programe de masterat comune, parteneriate strategice, consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău participă la acest program încă din anul 1997. Specific învățământului superior, studenții universității participă la mobilități de studiu și la mobilități de plasament (practică), iar cadrele didactice realizează mobilități de predare. De-a lungul timpului, universitatea a participat, în calitate de partener, și la proiecte Erasmus+ de tipul parteneriatelor strategice. În prezent, universitatea are încheiate acorduri inter-instituționale Erasmus+ cu peste 100 de universități din următoarele țări ale Europei: Belgia, Bulgaria, Cehia, Croația, Danemarca, Germania, Finlanda, Franța, Italia, Macedonia, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Turcia și Ungaria. Începând cu anul academic 2015-2016, schimburile de studenți, profesori și personal din universități se realizează și cu parteneri din afara Uniunii Europene, din țări precum Republica Moldova, Africa de Sud, Malaezia, Egipt, Canada și Serbia.