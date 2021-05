O activitate la nivel mondial, prin care oamenii aleargă pentru cei care nu pot, a prins foarte bine în rândul băcăuanilor. Povestea Wings For Life World Run care a început în 2019, întreruptă anul trecut de pandemie, s-a reluat pe 9 mai a.c. iar băcăuanii nu au stat deoparte. Mai mult decât atât, evenimentul din Bacău fiind susținut de mai multe ONG-uri de tineret a avut parte și de o atmosferă de zile mari.

Toți băcăuanii care au ales să facă o plimbare duminică prin Parcul Cancicov au avut plăcuta surpriză să vadă oameni alergând iar la punctul de start/finish improvizat a fost amplasat un pupitru cu muzică, dj și mc pentru animarea evenimentului. Fără dubii, voia bună a fost elementul principal, senzație transmisă tuturor trecătorilor care, admirativ spuneau că: „parcă nu s-ar fi întâmplat nimic, niciodată”. Senzația revenirii la normal a fost savurată de către toată lumea.

Dincolo de normalitatea trăită, cei peste 80 de alergători s-au înscris în acest eveniment și în scop caritabil. Wings For Life World Run este o cursă mondială care se desfășoară simultan în mai multe orașe din lume iar fondurile colectate cu această ocazie sunt direcționate către centrele de medicină care luptă împotriva bolilor la coloana vertebrală. Participanții, în primă fază s-au înscris pe o platformă, acolo unde s-au făcut și donațiile (cea mai mică fiind de 8 euro, n.r.), în schimb primind o aplicație în baza căreia se putea alerga în cursă. Din informațiile pe care le avem, au fost mult mai mulți băcăuani care au donat, dar doar o parte dintre ei au ales și să alerge. Astfel, la ora 14.00 s-a dat startul cursei care a durat aproape două ore.

Dacă la „linia” de start din Parcul Cancicov s-au aliniat puțin peste 80 de băcăuani, deținem și alte date statistice. Astfel, numărul fetelor alergătoare a fost mai mare decât cel al băieților. Cea mai mică alergătoare a fost o puștoaică de 10 ani iar decanul de vârstă a fost o doamnă de 60 de ani. La nivel mondial au fost 184.236 de participanți din 151 de țări, s-au alergat 1.656.840 de kilometri și s-au strâns din donații 4.100.000 de euro.

Adrian Popa, managerul Spitalului Județean de Urgență Bacău. A alergat 44,66 Km, s-a clasat pe locul III la nivel național și pe locul I la categoria sa de vârstă: „În principiu s-a alergat pentru o cauză umanitară însă toată lumea a făcut-o pentru că n-am mai alergat de mult timp în competiții din cauza restricțiilor. Toată lumea este entuziastă. Pe lângă faptul că fiecare alergare înseamnă eliberare de endorfine ceea ce te face să te simți foarte bine, gândindu-te că poți ajuta o cauză, și aici e vorba de afecțiunile la coloana vertebrală la copii, îți creează un sentiment de mândrie, de plăcere și te face să tragi și să donezi cât mai mult pentru această cauză.”

Ștefănuț Buhuș, președintele Ligii Studențești din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău: „Faptul că Dumnezeu ne-a dat puterea și suntem apți de a alerga, ne vedem cumva datori să alergăm pentru cei care nu pot și să-i ajutăm, să strângem o sumă destul de importantă pentru a-i ajuta în dezvoltarea lor, în ceea ce privește acțiunile motrice. Și Liga Studențească s-a alăturat acestui eveniment și sperăm noi să dăm un restart vieții pe care am pierdut-o acum un an. Totul a fost excepțional, cu toții am avut un vibe foarte bun și suntem mulțumiți de ceea ce am realizat.”

Crina Găitan: „În primul rând este o mare emoție pentru participarea într-un astfel de eveniment. Cu atât mai mult, partea socială a acestui eveniment te impulsionează și mai mult să alergi mult mai intens și să-ți depășești limitele. Este o mare bucurie și mai ales că printr-un hobby îți poți ajuta semenii.”

Și alți băcăuani au ales să participe la acest eveniment dar într-o altă locație, tocmai pentru a nu fi mare aglomerație, ceea ce ar fi în dezacord cu recomandările sanitare. Astfel, în Parcul Dendrologic de la Hemeiuș, dr. Bianca Purcărin, senator PSD de Bacău, a ales să alerge alături de o echipă din care a făcut parte și președintele Consilului Județean Bacău, Valentin Ivancea. În urma acestei experiențe, dr. Bianca Purcărin a notat pe contul personal de facebook: „Afecțiunile coloanei vertebrale cunosc o recrudescență dezarmantă în ultimii ani, motivată – în principal – de stilul de viață sedentar adoptat de tot mai mulți dintre semenii noştri. Am participat la evenimentul mondial «Wings for life» – în cadrul căruia am alergat, în Parcul Dendrologic de la Hemeiuş – sub imboldul colectării de donații în vederea finantării tratării, prin cele mai moderne mijloace, a afecțiunilor amintite. Distanța alergată de #echipa mea a depăşit distanța unui semi-maraton (peste 20 km), iar sumele pe care le-am donat cu acest prilej vor ajunge, negreşit, în cele mai eficiente tratamente pentru pacienții cu afecțiuni medulare.”