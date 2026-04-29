Vreme deosebit de rece în minivacanța de 1 Mai: ANM anunță ploi, brumă și ninsori la munte

Minivacanța de 1 Mai va fi marcată de o răcire accentuată a vremii, iar meteorologii au emis o atenționare valabilă pentru întreaga țară. Potrivit avertizării, temperaturile vor scădea semnificativ, iar în unele zone sunt așteptate brumă, ploi, precipitații mixte și intensificări ale vântului.

Atenționarea intră în vigoare miercuri, 29 aprilie, la ora 09:00, și este valabilă până sâmbătă, 2 mai, la ora 10:00.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), începând de miercuri valorile termice vor scădea în toată țara, iar joi și vineri vremea va deveni deosebit de rece pentru această perioadă, cu temperaturi mai mici cu 8 până la 12 grade față de mediile multianuale.

„Începând de miercuri valorile termice vor fi în scădere în toată țara, iar joi și vineri vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă. Pe parcursul nopților local în jumătatea de nord a țării și izolat în rest se va produce brumă”, au transmis meteorologii.

În intervalul menționat vor fi perioade cu ploi, în special în sudul și estul țării, iar cantitățile de apă pot ajunge, prin acumulare, la 10–15 litri pe metrul pătrat și izolat peste 20 l/mp.

La munte, dar temporar și în dealurile subcarpatice ale Moldovei, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei, sunt așteptate precipitații mixte — ploaie, lapoviță, măzăriche și ninsoare. La altitudini de peste 1.400 de metri vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă depus ar putea ajunge la 5–8 centimetri.

De asemenea, vântul va avea intensificări temporare în cea mai mare parte a țării, cu viteze de 40–45 km/h, în timp ce în zona montană înaltă rafalele ar putea depăși 60–70 km/h.