„Vrănceanu” MEU. Săptămâna „Altfel” cu Erasmus+ la Vrănceanu

12 elevi ai Colegiului Național Gheorghe Vrănceanu, alături de profesorii lor coordonatori (Cristina Andrei, Gabriel Andrei, Lăcrămioara Mărgineanu și Monica Resmeriță) și de partenerii din Macedonia de Nord, Polonia și Turcia, au participat în perioada 27-31 martie, la activitățile proiectului Erasmus+ „Model European Union’’ (MEU), în cadrul căruia participanții au avut șansa să dezbată și să înțeleagă o multitudine de subiecte și probleme actuale.

În prima zi, programul de lucru a fost centrat în jurul fondării unei relații puternice, de încredere și respect reciproc, între gazde și oaspeți, care s-au bucurat de diverse manifestări culturale românești, precum muzică populară sau dansurile tradiționale. Următoarele 2 zile s-au concentrat, însă, pe activitățile de tip MEU( Model European Union), care au presupus o investigare adâncă și o analiză de profunzime a subiectelor de actualitate și importantă, alese cu atenție de organizatorii proiectului. Dezbaterile purtate și ideile exprimate au condus la o înțelegere mulți fațetată și stratificată a unor problematici complexe, precum imigrația, sărăcia, integrarea socială sau discriminarea. Activitățile desfășurate nu au avut, însă, doar caracterul de a ajuta la construirea unei gândiri critice performante, acestea fiind și de manieră a sublinia importanța muncii în echipa, a colaborărilor constructive și a prieteniilor durabile. Bineînțeles că celor mai implicați participanți la discuții le-au fost recunoscute eforturile prin acordarea unei multitudini de premii ce reflectă, de asemenea, vestita ospitalitate românească. Ultimele două zile au văzut o diversificare a activităților colectivului, care a vizitat Iașiul, oraș în care elevii au putut să savureze aromele unei Moldove autentice, tradiționale, dar în continuă dezvoltare pe direcții tehnologice.

Ceremonia de închidere a proiectului s-a desfășurat sub semnul tristeții despărțirii, îndulcite, însă, de speranța revederii și a continuării prieteniilor formate. Activitățile cultural-artistice desfășurate de către ansamblul folcloric al invitaților de la Școala 10 au reușit, însă, să aline tristețea participanților și să ii antreneze pe aceștia într-o serie de dansuri populare, precum „Hora’’, „Sârbă’’, sau „Brașoveanca”.

Rămân cu noi, la final, gândurile participanților la proiect:

Ștefan Jurebie: „Experiența proiectului m-a ajutat să înțeleg cu adevărat o gama largă de idei noi și de puncte de vedere diferite, ce, consider eu, mi-au îmbunătățit fundamental optică de percepție a lumii și evenimentelor înconjurătoare. De asemenea, pot exprimă convingerea că prieteniile clădite în acest proiect vor rezistă o perioada foarte îndelungată de timp.’’

Teodor Jicu: „Proiectul internațional Erasmus MEU (Model European Union) a avut că scop integrarea în spiritul și cultura europeană, aceasta fiind considerată la nivel mondial un model pentru toate statele lumii. Proiectul a avut participanți din 4 și s-a desfășurat pe durata a cinci zile, timp în care au fost efectuate diverse activități culturale și practice în care participanții (elevi și profesori) au avut oportunitatea să își desăvârșească abilitățile de comunicare, lucru în echipă și cooperare. De asemenea în cele 5 zile petrecute în Bacău oaspeților le-au fost prezentate obiective de interes local și național, pe care aceștia le-au apreciat și îndrăgit.’’

Daria Mihăilă: „Nu mă așteptăm că această experiență să mă ajute să evoluez atât de mult într-un timp atât de scurt. Am trăit momente minunate alături de oameni și mai minunați și sunt fericită că am reușit să creăm legături atât de strânse. Pot să spun că elevii implicați în proiect mi-au devenit prieteni și îmi sunt foarte dragi.’’

Alexia Savin: „A fost o experiență minunată. Am petrecut o săptămâna alături de elevi din alte țări, cu care am legat prietenii frumoase. Am luat parte la activități interesante și mă bucur că fac parte din acest proiect.’’

Rareș Palar: „Acest proiect m-a făcut să înțeleg cât de importantă este comunicarea între oameni și că învățarea unei limbi străine este esențială în zilele noastre. Lăsând la o parte micile impedimente inițiale, peste care s-a trecut ușor, pot spune că mobilizarea întregului colectiv al CNGV a făcut acest proiect să fie un succes. Fără doar și poate, această experiență va rămâne întipărită în memoria mea, nu doar cu momentele frumoase, cât și cu realizarea faptului că singurul lucru care ne separă că oameni este limba vorbită.’’

Marta Popa: „Experiența Erasmus a fost unică întrucât am creat legături strânse cu copii din țările partenere. Culturile noastre s-au îmbinat frumos și au construit momente de neuitat. Cel mai mult mi-a plăcut partea dezbaterilor MEU, în care am abordat subiecte precum discriminarea sau problematica imigranților.’’

Ștefan Jurebie, clasa a 9-a D, C.N. „Gh. Vrănceanu”