Vrăjeala cu cod roșu!

Unde citesc în stânga și în dreapta, unde vad sau aud la televizor sau radio, totul este despre codul roșu.

Este o vrăjeală totală. Se testează populația. Guvernul bagă frica în oameni ca la plandemie, iar oamenii au crezut, au luat cu asalt magazinele și se baricadează în case.

Eu sunt de pe la țară, dar am înțeles că în marile orașe, mai ales în București, la orice ploaie canalizările nu fac față. Iar de la atâta să faci așa un tărăboi. E vrăjeală pe față!

Gheorghe Pintilie

