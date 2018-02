Voleibalistele Științei Bacău au reușit o victorie magică în penultima etapă a sezonului regulat din Divizia A1. Duminică seara, băcăuancele au învins pe teren propriu cu 3-1 (-18, 20, 26, 16) campioana Volei Alba Blaj. Deși oaspetele și-au adjudecat primul set cu 25-18, echipa antrenată de Florin Grapă a avut o revenire de senzație, consolidându-și locul 3 în clasament. „Sunt bucuros, mai ales că am făcut un meci bun contra unei echipe care are un sezon remarcabil în Liga Campionilor”, a declarat antrenorul Științei, Florin Grapă. „Începând cu setul al treilea, le-am spus fetelor că dacă nu dăm bine cu serviciul putem pleca acasă”, a adăugat tehnicianul băcauan. „Am început ceva mai ezitant, dar, per ansamblu, am jucat un volei foarte bun, care ne-a adus o victorie foarte importantă”, a mărturisit capitanul gazdelor, Denisa Rogojinaru. „Felicit Bacău, care a meritat victoria. Noi am avut multe probleme, în special la preluare”, a fost concluzia antrenorului de la Blaj, Darko Zakoc. Știința: Ciocian 8 puncte (Kapelovies), Lupa 7 (I. Radu 5), Cazacu 11, Faleș 13 (Sipoș), Djuric 7, Rogojinaru 13, Albu-libero.

Alba Blaj: Barakova 2puncte, Salaoru 4, Aquino 10, Onyejekwe 8, Crncevic 13, Cleger 13, Vujovic- libero. Au mai jucat: Rus 9, Ilyasoglu 2, Moellers, Morales. Luni, 26 februarie, în ultima etapă a sezonului regulat, Știința va juca la Bucuresti, cu Dinamo.

