Volei feminin/ Divizia A1: Știința Bacău, agentul 007

Pe drumuri și la propriu, dar și la figurat, studentele au înregistrat a șaptea înfrângere fără set luat în campionat: 0-3 (-14, -16, -17) cu CSM Lugoj

Zero puncte, zero seturi și șapte înfrângeri în tot atâtea etape. Cu acest bilanț, CS Știința Bacău este agentul 007 al Diviziei A1 la volei feminin. Cu precizarea că, spre deosebire de personajul creat de Ian Fleming, echipa condusă de Lucian Voinea nu are deloc sorți de izbândă. Runda a șaptea a campionatului a adus o nouă deplasare pentru studente.

Și, evident, un nou eșec. Sâmbătă, Știința a cedat cu 3-0 (14, 16, 17) pe terenul celor de la CSM Lugoj, echipă care la mijlocul săptămânii trecute a obținut calificarea în „optimile” Cupei Challenge.

Având în Alina Martiniuc principala realizatoare (13 puncte), bănățencele nu au întâmpinat probleme deosebite în fața unei formații băcăuane care a utilizat toate cele opt jucătoare avute pe foaie: Iulia Matanie 4 puncte, Karina Gorbe 9, Sabina Hantău 6, Natalia Preda 7, Ioana Cuciurean 1, Raluca Cloșcă 5, Nadia Staicu 2, Alexandra Ion (libero). La fel ca și FC Argeș (învinsă cu 3-0 la Târgu-Mureș, de Medicina), Știința rămâne la cota zero puncte, în coada clasamentului.

Spre deosebire însă de piteștence, care înregistrează un coeficient de 0,653, ce le plasează pe locul 11 în ierarhia Diviziei A1, băcăuancele, cu 0,535, continuă să fie țintuite pe poziția a 12-a, ultima. În final să amintim că luni, 20 noiembrie, Florin Grapă ar fi împlinit 69 de ani.

Din nefericire, omul ce a făcut istorie cu Știința Bacău în voleiul românesc și internațional s-a stins la finalul anului trecut. Iar la cum stau lucrurile, o dată cu el a pierit și orice șansă de a mai vedea volei feminin de elită la Știința.