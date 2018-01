Voleibalistele Științei Bacău s-au calificat ieri seară în optimile de finală ale Cupei Challenge. Știința a trecut de Azzerail Baku la capătul unui retur plin de suspans. Învingătoare acasă cu scorul de 3-1, gruparea băcăuană a cedat returul de marți, din Azerbaidjan, cu 3-0 (23,27,13). Cum ambele echipe luaseră câte 3 puncte, departajarea s-a făcut la setul de aur disputat aseară, la finalul confruntării retur. Răzbunându-se pentru nereușitele din primele două acte, amândouă pierdute la limită Știința a reușit un come-back de senzație în setul de aur pe care l-a câștigat cu 15-13, după ce fusese condusă cu 10, 10-5 și 12-10. În faza următoare a competiției europene echipa antrenată de Florin Grapă și Aurel Cazacu va întâlni pe învingătoarea dintre MLADOST Zagreb Croatia și Sm’AESFH Pfeffingen (Elveția). 4 SHARES Share Tweet

