65 de localități din județul Bacău riscă să rămână fără serviciu de salubrizare, avertizează CJ

Președinta Consiliul Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, avertizează asupra riscului apariției unei crize a gestionării deșeurilor în județ, în contextul expirării contractului de delegare a serviciului public de salubrizare pentru 65 de unități administrativ-teritoriale.

Potrivit unui demers oficial transmis în 17 aprilie către Instituția Prefectului – Județul Bacău, președinta CJ Bacău a semnalat că, la începutul lunii mai 2026, zeci de localități ar putea rămâne fără contract pentru colectarea și transportul deșeurilor municipale.

Printre localitățile vizate de această situație se numără municipiile Onești și Moinești, orașul Dărmănești, precum și numeroase comune din județ.

În adresa transmisă prefecturii, Cristina Breahnă-Pravăț a solicitat constituirea urgentă a unui grup de lucru format din reprezentanți ai Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, ai unităților administrativ-teritoriale afectate și ai instituțiilor publice cu atribuții în domeniul protecției mediului și sănătății publice, pentru identificarea rapidă a unor soluții legale care să asigure continuitatea serviciului.

„Trebuie să facem front comun pentru ca Bacăul să evite o criză majoră a deșeurilor”, a transmis președinta CJ Bacău, subliniind că demersul are ca scop aducerea la aceeași masă a tuturor instituțiilor implicate pentru a preveni o situație care ar putea afecta sănătatea publică, mediul și ordinea publică.

Șefa administrației județene a mai arătat că, pe parcursul anului 2025, Consiliul Județean a susținut accelerarea procedurilor de achiziție pentru serviciile de colectare și transport al deșeurilor, însă întârzierile au fost generate de dificultățile întâmpinate de executivul ADIS în elaborarea documentației de atribuire în conformitate cu legislația în vigoare.

Totodată, aceasta a subliniat că unitățile administrativ-teritoriale beneficiază de autonomie locală și au responsabilitatea de a asigura continuitatea serviciilor publice în aria lor de competență.

Potrivit președintei CJ Bacău, toate localitățile afectate au fost informate, iar în perioada următoare autoritățile vor colabora pentru identificarea soluțiilor necesare astfel încât situația să nu afecteze locuitorii județului.