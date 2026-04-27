Vizibilitate periculoasă la intersecția dintre Aleea Parcului și strada Constantin Ene

Intersecția dintre Aleea Parcului și strada Constantin Ene a devenit, în ultima perioadă, mult mai periculoasă pentru șoferi și pietoni. Chiar în zona în care au fost demolate garajele – intervenție justificată la momentul respectiv prin dorința de a elibera spațiul și de a elimina construcțiile inestetice din beton – au apărut acum niște garduri din tablă.

Am înțeles că acestea ar face parte din organizarea de șantier pentru lucrările prin care urmează să fie introdusă rețeaua de apă în parc. Problema este însă că aceste panouri metalice au fost amplasate exact lângă intersecție și afectează serios vizibilitatea într-un punct care era deja destul de dificil pentru circulație.

Cei care ies de pe Aleea Parcului în strada Constantin Ene nu mai pot vedea corespunzător traficul din lateral, fiind nevoiți să avanseze mult în intersecție pentru a se asigura. În astfel de condiții, riscul producerii unui accident crește considerabil.

Ne întrebăm dacă nimeni nu analizează aceste lucruri înainte de a amplasa o organizare de șantier. Înțelegem că nu este o construcție definitivă și probabil nici nu presupune un proiect complicat, însă tocmai de aceea gardul ar fi putut fi amplasat puțin mai retras, astfel încât să nu blocheze vizibilitatea.

De regulă, în intersecțiile unde vizibilitatea este redusă se montează chiar și oglinzi speciale pentru a ajuta șoferii să vadă după colț. Aici, din păcate, situația este exact invers: vizibilitatea a fost și mai mult îngreunată.

Poate că autoritățile sau firma care se ocupă de lucrări vor reanaliza amplasarea acestor panouri și vor găsi o soluție simplă pentru a evita un pericol care ar putea fi prevenit cu ușurință.

Un cititor preocupat de siguranța din trafic

„Bacăul vorbește” este spațiul dedicat pe site-ul Deșteptarea unde vocea comunității prinde glas. Cititorii pot împărtăși opinii despre municipiul Bacău și întreg județul, contribuind la o dezbatere deschisă și relevantă.



Ziarul Deșteptarea te ajută să fii auzit! Fă-ți cunoscute ideile, semnalează problemele, transmite așteptările sau bucură-te de succesele cotidiene alături de ceilalți cititori.

Bacăul vorbește! Spune-ți părerea!