Cel puțin încă două realități coexistă, interferează și uneori se suprapun cu realitatea noastră obiectivă. În serialul Matrix exista o realitate virtuală simulată neuronal în care oamenii interconectați la aparate trăiesc într-o lume fictivă, ei fiind în fapt imobilizați într-un cocon de substanță nutritivă în conglomeratul Matrix dar au convingerea că trăiesc și se mișcă într-o lume liberă. O altă realitate e aceea a oamenilor liberi vânați de sistem, care văd, știu și cunosc Matrix-ul și încearcă să determine evadarea prizonierilor manipulați neuronal. Creatorul Matrix-ului însă, Marele Arhitect, personaj oarecum misterios, a cărui adevărată identitate ori înfățișare nu o cunoaște nimeni, are la rândul lui o realitate proprie în care cele două anterior definite sunt doar elemente ale unui puzzle pe care încearcă să le acordeze în vederea atingerii unui scop doar de el știut. În ,,pandemia” COVID realitățile au început a se diferenția/ conceptualiza în momentul întroducerii vaccinului. Unii acceptă vaccinul, alții îl refuză, fiecare categorie are propriile argumente și probe în susținerea poziției adoptate. În film, personajele răpite din Matrix după ce erau informate de faptul că trăiau într-o realitate simulată, aveau a alege între pilula roșie care îți oferea realitatea obiectivă, evadarea din sistem cu riscurile aferente asumate și pilula albastră care odată consumată te întorcea în comoditatea realitatății virtuale în care uitai de faptul că ai fi putut, cândva, să faci o alegere. Există o simetrie între film și ceea ce trăim noi astăzi. Dacă te vaccinezi – accepți realitatea furnizată de autorități, ,,vaccinul te protejează și nu vei muri din cauza infecției ulterioare cu o nouă tulpină de virus.” Ai voie să călătorești, să faci petreceri, să te duci la concerte etc.

Dacă nu faci vaccinul, nu beneficiezi de libertățile naturale și în perspectivă- vei fi hăituit de sistem. Antivaxerii au în vedere o altă realitate, periculoasă și asumată, aceea că, ,,…vaccinurile împotriva Covid-19 pot agrava boala. Pericolul apare atunci când o persoană vaccinată întâlnește adevăratul virus. Anticorpii dezvoltați ca urmare a vaccinului pot ajunge la consolidarea bolii, mai degrabă decât la protejarea împotriva infecției…..”, etc. Dar nu despre cele două tabere și argumentele lor vreau să vorbesc ci despre Marele Arhitect, cel care a creat dihotomia și controlează sistemul. Sistemul se comportă ca fiind condus de un creier unic la nivel global. Oameni de știință cu opinii contrare celor oficiale, virologi și epidemiologi de renume mondial au fost interziși de pe Twitter și eliminați de pe Facebook. Toate canalele de știri prin cablu și presa scrisă au acoperit evenimentele zilnice cu aceeași isterie. Speriații și isteria au fost manipulate în mod suspect pentru a promova imunizarea universală. De fapt, cei responsabili pentru această operațiune Covid au declarat deschis că scopul lor este de a vaccina „cele 7 miliarde de oameni” de pe planetă. De ce? Pentru că… . A dezvăluit Daily Mail în 21 iunie , nouă directori din patru companii de vaccinare au devenit miliardari în timpul pandemiei, ajungând la o avere netă combinată de 19,3 miliarde de dolari. Lista a fost compilată de Alianța Vaccinului Popular, un grup de campanie care include Oxfam, UNAIDS, Global Justice Now și Amnesty International. Conform unui raport din ianuarie al American for Tax Equity și al Institute for Policy Studies, 651 de miliardari americani existenți, inclusiv Bill Gates, Jeff Bezos, Warren Buffett și Elon Musk, au văzut bogăția lor colectivă crescând cu peste 1 trilion de dolari în primele nouă luni de Covid-19, chiar dacă cei mai puțin norocoși se confruntau cu dificultăți economice și foamete. Conform GlobalJustice.org.uk ; Projects.

ProPublica.org NaturalNews.com ; ,, Numai în 2020, Pfizer, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Sanofi, Gilead și AstraZeneca au generat un flux de venituri combinat de 266 miliarde de dolari. Cu toate că industria este plină de bani, guvernul federal american a înmânat monopolurilor Big Pharma cel puțin 18 miliarde de dolari în fonduri ale contribuabililor pentru a dezvolta vaccinuri covid-19. Această sifonare a bogăției de la poporul american se efectuează fără un singur vot din partea oamenilor înșiși. Congresul nu reprezintă voința poporului; și ei sunt cumpărați de această monstruozitate Big Pharma. În cel mai recent deceniu, GlaxoSmithKline (GSK) a fost amendat cu 3 miliarde de dolari pentru că a acordat recompense medicilor americani.

În Marea Britanie, GSK a fost amendat pentru mituirea producătorilor de medicamente generice. …. Pfizer a crescut, de asemenea, prețul medicamentelor critice pe care se bazează pacienții. A ridicat prețul unui medicament antiepilepsic de care aveau nevoie 48.000 de pacienți din Marea Britanie. Astfel, într-un an, Serviciile Naționale de Sănătate au trebuit să plătească peste douăzeci și cinci de ori prețul inițial al acestui medicament… Per total, angrosiștii și farmaciile din Marea Britanie s-au confruntat cu creșteri ale prețurilor de 2.300%…(asta doar în UK n.n.) Johnson & Johnson (J&J) este în prezent cea mai de succes corporație farmaceutică din lume, cu 82 de miliarde de dolari în venituri din ultimul an. Acest succes se bazează și pe creșteri neetice ale prețurilor, inclusiv o creștere fără precedent de 19% a prețurilor la medicamentele împotriva leucemiei și cancerului de prostată și o creștere a prețurilor de 16% la un medicament pentru HIV. AstraZeneca își construiește imperiul prin suprimarea medicamentelor generice care ar putea aduce opțiuni mai accesibile pacienților. … ”

Aceste firme sunt în fapt o interfață; în spatele lor sunt niște anonimi, dar nu atât cât ar vrea. De pildă, două companii de investiții, Vanguard și BlackRock, dețin monopolul tuturor industriilor din lume și aparțin la rândul lor familiilor cele mai bogate din lume, dintre care unii fac parte din regalitate și erau foarte bogați dinaintea revoluției industriale. Deși este nevoie de ceva timp pentru a-i identifica pe acționarii individuali ai Vanguard, deci pe proprietarii companiei, o cercetare rapidă arată că Rothschild Investment Corp. și Edmond de Rothschild Holding sunt doi dintre acționari. Potrivit Simply Wall Street, ,,…în februarie 2020, BlackRock și Vanguard erau cei mai importanți acționari ai companiei farmaceutice GlaxoSmithKline, respectiv Pfizer, ….. The Vanguard Group era cel mai mare deținător de acțiuni la New York Times (8,11%), urmat de BlackRock (7,43%), potrivit datelor din mai 2021.

În afară de New York Times, Vanguard și BlackRock sunt cei mai importanți doi acționari la … patru din cele șase companii media care controlează 90% din totalul peisajului mediatic al Statelor Unite. ..( In condițiile când controlezi atâtea canale de presă, poți controla lumea prin propagandă deghizată în jurnalism. )… Influența celor două companii nu se limitează la presă și Big Pharma. BlackRock colaborează strâns cu băncile centrale din toată lumea, inclusiv US Federal Reserve, care este o entitate privată, nu federală. BlackRock și Vanguard dețin de asemenea o lungă listă de alte companii, printre care Microsoft, Apple, Amazon, Facebook și Alphabet. Per ansamblu, BlackRock și Vanguard au în proprietate 1.600 de companii americane, ale căror venituri în 2015 totalizau 9,1 trilioane de dolari….” La 6 ani distanță și după un an de pandemie, lucrurile au evoluat , dar și cifrele. În această rubrică, pe 13 ianuarie a.c. în urma unui calcul efectuat în baza datelor oficiale ale UE privind fondurile alocate combaterii pandemiei în UE, extrapolat la nivelul celor peste 7,8 miliarde locuitori ai Terrei, această afacere atinge suma potențială de 245.8 catralioane EUR. Având în vedere volumul afacerii, și că nu a fost extrasă toată lichiditatea, e clar că pandemia nu s-a încheiat. Va continua chiar dacă, în vederea scopului pentru care a fost creată, națiunile vor fi ucise… la propriu. Iar obedienții Marelui Arhitect, ,,specialiștii” și politicienii care și-au descoperit vocația de mici dictatori regionali și locali (democratic aleși), vor profita de situația oferită pentru a ciuguli și ei o fărâmitură din cadavrul muribundei noastre democrații.

Jr. Adrian M. Ionescu