Viitorul tău prinde contur la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Ce faci atunci când drumul vieții tale trebuie să continuie? Accepți provocări care te ajută să te dezvolți, sau alegi să te lași purtat de val? Oricare ar fi răspunsul tău, ai șansa să le faci pe amândouă, alegând Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Alege să fii student la unul dintre programele noastre de licență, masterat și doctorat atractive și vei avea parte de experiențe memorabile, în care vei fi ghidat pe drumul vieții academice de profesioniști, dar te vei și distra alături de colegi și alți studenți. Poți avea șansa de a beneficia de una dintre cele 1000 de burse semestriale și de a aplica pentru diverse stagii de practică și internship. Iar dacă îți place să călătorești și să cunoști oameni și culturi noi, te poți înscrie în mobilitățile Erasmus+, pentru a putea studia la una din cele peste 120 de universități din străinătate.

Astfel, facultățile noastre (Facultatea de Inginerie, Facultatea de Litere, Facultatea de Științe, Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății) te așteaptă să te alături unei călătorii pline de surprize și emoții.

Dacă încă ai dubii cu privire la viitor, iată câteva dintre mărturisirile colegilor noștri:

„Numele meu este Ștefănuț și învăț la Facultatea de Inginerie. Am ales, de asemenea, să urmez a doua facultate la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău deoarece vreau să îmi îmbunătățesc abilitățile în cât mai multe domenii posibile.

Facultatea de Inginerie este un loc în care dorința și entuziasmul se întâlnesc cu abilitățile și cunoștințele tehnice. Aici profesorii ne împărtășesc cu entuziasm cunoștințele și experiențele lor și ne inspiră să găsim soluții inovatoare și durabile la problemele pe care le întâmpinam în prezent.

Văd cum mă formez profesional în fiecare zi și sunt conștient de ceea ce vreau să fac după absolvire. Cred cu tărie că nu voi experimenta emoții legate de cariera mea și că univeritatea mă va ajuta în tot ceea ce îmi propun. Construiește-ți și tu o carieră prosperă! Ce mai aștepți?”

„Sunt Georgiana, studentă în al treilea an la Facultatea de Litere și îți mărturisec că te așteaptă o adevărată aventură la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Vei afla secretele filologiei, vei învăța să comunici ca un adevărat maestru al cuvintelor și te vei dezvolta pentru a fi expert în științele educației.

În acest moment îmi doresc să urmez masterul tot aici, deoarece simt că acesta este locul în care îmi pot atinge adevăratul potențial. Asta pentru că facultatea oferă o gamă largă de locuri de muncă și oportunități reale de angajare. În plus, profesorii universității sunt extrem de implicați și dornici să audă ideile noilor generații de studenți.

M-am și distrat în acești ani de studenție. Am vizitat și am studiat în Danemarca, datorită programului Erasmus, timp de 6 luni. A fost o experiență inedită, pe care nu o voi uita niciodată!

Nu am fost singura care a beneficiat de această șansă. Aproape toți prietenii mei de la diverse specializări au obținut burse la universități din afară. Unele momente chiar merită să fie trăite!”

„Sunt Teodora și vă invit în lumea magică a Facultății de Științe! Vă doriți să lucrați ca programator de oriunde din lume? Sau să fiți un cercetător pasionat care caută mereu soluții noi? Aici, la Universitatea noastră, ai ocazia de a-ți pune în valoare pasiunile și talentul într-un mod inovator!

Dacă ai emoții, vei vedea cum, pășind pe porțile facultății, toate grijile tale cotidiene vor dispărea. Colegii sunt ambițioși și entuziasți, cu idei inovatoare și cu o imaginație care te poate surprinde.

Scrie-ți propriul viitor! În această aventură, profesorii noștri vă vor ghida și vă vor ajuta să reușiți în viață, împărtășind secretele lor de succes! Fii curajos, inventiv și lasă-te purtat de valul uimitor al cunoștințelor! Alege înțelept pentru un viitor mai bun!”

„Mă numesc Bianca și tocmai am terminat Facultatea de Științe Economice. Ești gata pentru o aventură palpitantă în lumea afacerilor și a economiei? Dacă da, vei avea atunci oportunitatea de a învăța nu numai cum să câștigi bani, ci și cum să-ți urmezi pasiunea și să-ți transformi visele în realitate. Totodată, vei putea participa la conferințe, workshop-uri și evenimente sociale și vei avea ocazia să întâlnești persoane care au reușit imposibilul.

Când am venit la facultate, am avut multe emoții, dar, pe parcurs, am ajuns la concluzia că totul este grozav, dacă îți dorești să te depășești! Mă bucur că am luat această decizie, deoarece să fii student este o experiență extraordinară. În cadrul universității, vei intra în tainele educației dincolo de sălile de clasă și de manualele de curs.

Te consideri un adevărat strateg? Înscrie-te la UBc!”

„Numele meu este Andra și sunt studentă la Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății. Am ales să studiez la această facultate deoarece am învățat cum să îmi transform pasiunea pentru mișcare într-o carieră plină de succes și de provocări. Ca viitor student al acestei facultăți vei pune accent pe creativitate și inventivitate, vei discuta despre cele mai recente tendințe în domeniile educației fizice și kinetoterapiei.

Aici veți întâlni oameni care împărtășesc pasiuni asemănătoare cu ale tale și cu care te vei putea antrena, bucura și construi amintiri memorabile. Pentru a-ți face viața de student memorabilă, vei avea șansa de a participa la competiții sportive și petreceri tematice.

Totodată, facultatea oferă oportunități de a-ți pune în aplicare cunoștințele și de a colabora cu sportivi și pacienți reali, prin parteneriate cu săli de fitness, cluburi sportive și centre de reabilitare. Vei avea șansa să fii implicat în proiecte de cercetare, să participi la conferințe la nivel mondial și să fii voluntari pentru a susține o viață sănătoasă în comunitate.

După ce ai absolvit facultatea, există numeroase oportunități care te așteaptă. Descoperă-le la UBc! Arată-le tuturor că sportul poate fi atât plăcut, cât și profitabil!”

Dacă aceste mărturii ale studenților noștri te-au convins, te așteptăm să ne vizitezi și să ne cunoști pentru că la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău vei învăța cum să te dezvolți, să studiezi și să te distrezi!

Ruxandra RUSU, Facultatea de Litere