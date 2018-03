Buna Vestire, prăznuită de Sfânta Biserică în fiecare an pe 25 martie, aminteşte tuturor creştinilor de ziua în care Sfântul Arhanghel Gavriil a vestit Sfintei Fecioare că va naște pe Fiul lui Dumnezeu, fiind prima sărbătoare confirmată în documente, dintre sărbătorile dedicate Maicii Domnului. Chiar dacă este sărbătorită în fiecare an în perioada Postului Mare, perioadă de căinţă şi de tânguire, fiind o sărbătoare a Vieţii, Biserica îndeamnă pe toţi la bucurie şi acordă dezlegare la peşte, indiferent în ce zi ar cădea aceasta.

Minunea cea mare petrecută în această zi, venirea la existenţă a Fiului lui Dumnezeu ca om, are loc după obținerea consimţământului cu totul liber al Sfintei Fecioare. Maica Domnului a crezut pe baza unei simple făgăduințe că se va petrece cu ea un fapt ce depășește legea firii şi a făcut astfel imposibilul, posibil, Fiul lui Dumnezeu sălăşluindu-Se în ea şi zămislindu-Se Om, pentru ca oamenii toţi să se poată bucura pe deplin de darul vieţii înnoite în Hristos.

Tocmai de aceea și în acest an se va organiza în după amiaza zilei de duminică 25 martie 2018, în ziua praznicului Bunei Vestiri, cea de-a opta ediție națională a Marșului pentru viață. Marșul pentru viață se va desfășura în numeroase localități din România și Republica Moldova, sub genericul “O lume pentru viață”! În Bacău, Marșul pentru viață se va desfășura pe traseul: Biserica ”Sf. Dumitru” Narcisa – Pod Narcisa – Bulevardul Republicii – Calea Mărășești – Policlinica Veche – Casa de Cultură – Catedrala ”Înălțarea Domnului”, începând cu ora 17.

Marșul pentru viață reprezintă una dintre cele mai importante inițiative civice prin care se contribuie la lupta împotriva avortului, acest flagel al societății contemporane care, în România, în perioada 1958 – 2014, a curmat peste 22.638.755 de vieţi, țara noastră aflându-se pe locul doi în lume, după Rusia, în ceea ce privește numărul de avorturi raportat la populația existentă (116,5%). În condiţiile în care civilizaţia tradiţională şi spiritualitatea românească nu au valorizat avortul, numărul uriaş de avorturi este cauzat de ignorarea problematicii crizei de sarcină şi de existenţa unei mentalităţi publice pro-avort, ambele cu rădăcini în perioada şi ideologia comunistă.

Potrivit învățăturii creștine, viața este darul lui Dumnezeu față de oameni care trebuie prețuit și protejat, în timp ce avortul este o crimă comisă împotriva unei ființe (persoane) nevinovate care nu se poate apăra. Omul se bucură de viață și de puterea vieții; are dreptul la viață, dar și responsabilitatea de a respecta această viață, de a o apăra în orice împrejurare, știind că, în existența istorică în trup, omul își pregătește participarea la Împărăția lui Dumnezeu.

De aceea, vă adresăm îndemnul de a participa în număr cât mai mare la Marșul pentru viață, în ziua de 25 martie 2018, pentru a oferi astfel o mărturie vie despre importanța și sensul creștin al vieții umane, despre efectele dezastruoase ale avortului asupra familiei și societății și despre necesitatea sprijinirii femeilor care urmează să nască pe copilul binecuvântat de Dumnezeu.

Pr. dr. Marius Popescu,

Parohia „Sfântul Ioan” Bacău