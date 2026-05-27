Veste reflectorizante înmânate bicicliștilor de către polițiști

În aceste zile, polițiștii rutieri din județul Bacău au intensificat activitățile destinate reducerii riscului rutier și conștientizării importanței respectării regulilor de circulație pe drumurile publice. Acțiunile vizează toate categoriile de participanți la trafic, cu accent pe comportamentul responsabil în spațiul public.

Polițiștii rutieri și cei de prevenire au fost prezenți în comunitățile din județ, unde au înmânat bicicliștilor veste reflectorizante și le-au explicat obligațiile legale pe care le au atunci când circulă pe drumurile publice. Activitățile informativ-preventive fac parte dintr-un efort mai amplu de reducere a numărului de accidente rutiere în rândul participanților vulnerabili.

„Bicicliștii trebuie să poarte îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, de la lăsarea serii până în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusă.”

— Recomandarea Poliției Rutiere Bacău

Autoritățile subliniază că respectarea normelor rutiere nu reprezintă doar o obligație legală, ci și o măsură esențială de autoprotecție. Lipsa echipamentului reflectorizant în condiții de vizibilitate redusă crește semnificativ riscul de accidente grave.