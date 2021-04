Anvelopele de vară sunt special create pentru a-ți asigura protecție în sezonul cald. Acestea sunt fabricate dintr-un material rezistent, un amestec de cauciucuri care le face mai rigide, asigurând astfel o tracțiune superioară în zilele caniculare sau în zilele ploioase când există pericolul de acvaplanare.

Si pentru ca este primavara deja, chiar daca uneori mai ninge, este important sa nu amani prea mult achizitionarea unui set de anvelope 205 55 R16 de vara. Acestea trebuie schimbate in momentul in care pericolul inghetului va trece. Luna aprilie este perfecta pentru a face aceasta schimbare.

Cum alegi anvelopele de vara pentru masina ta

Daca nu stii cum sa alegi anvelopele potrivite pentru masina ta, nu trebuie sa-ti faci griji. Iti ia doar cateva minute sa-ti dai seama ce trebuie sa cauti, iar noi te ajutam sa alegi anvelopele de vara potrivite masinii tale. Trebuie sa tii cont doar de cateva detalii simple, care sunt trecute si in cartea masinii.

Trebuie sa stii modelul masinii si dimensiunea anvelopelor. Dimensiunea este trecuta atat pe cauciucurile pe care le are masina in prezent, cat si in cartea masinii. Prin urmare fie te poti uita pe anvelopele actuale, fie in cartea masinii, unde vei observa o serie inscriptionata pe aceasta. Seria inscriptionata este de tipul 205 55 R16. In acest caz 205 reprezinta latimea exprimata in milimetri, 55 reprezinta inaltimea (exprimata in procent din latime), iar R 16 este diametrul interior al anvelopei.

De unde poti cumpara anvelope 205 55 R16 de vara pentru masina

Anvelopele de vara de buget sunt cele mai ieftine si fac parte din clasa medie. Printre marcile de anvelope de buget recunoscute la nivel mondial se afla Winrun, Roadmarch si Radar. In cazul acestor anvelope producatorii folosesc materiale de calitate iar designul si profilul de rulare sunt realizate dupa standarde moderne si performante. Pretul mic nu inseamna ca anvelopele nu sunt calitative. Aceasta diferenta de pret, fata de alte anvelope, este data de faptul ca sunt fabricate in Asia, unde costurile de productie sunt mult mai mici.

Tot pe Velopa.ro gasesti si produse premium precum anvelopele de vara produse de Michelin Bridgestone sau Continental. Acestea sunt realizate din cele mai bune materiale, folosind tehnologii de inalta calitate. Sunt cele mai fiabile marci de anvelope de pe piata, la ora actuala, fiind apreciate de proprietarii de masini din intreaga lume.

Velopa.ro – Cel mai usor mod de a comanda anvelope de vara online

Pe Velopa.ro vei gasi o oferta bogata si variata de anvelope 205 55 R16 de vara, potrivite pentru masina ta. Este imposibil sa nu gasesti produsele pe care le cauti, in functie de bugetul tau.

Iat totul este la doar un click distanta. Ai nevoie doar de un telefon, o tableta sau un laptop si conexiune la internet. In doar cinci minute poti comanda avelopele de vara potrivite pentru masina ta, din confortul casei tale. Avantajul este ca poti face acest lucru in deplina siguranta, in conditiile actuale, de pandemie.

In plus, daca alegi sa cumperi anvelope online de pe Velopa.ro, beneficiezi de transport gratuit. De indata ce plasezi comanda, aceasta va fi procesata si livrata in cel mai scurt timp posibil la adresa indicata de tine. Tot ce trebuie sa faci este sa intri pe Velopa.ro si sa adaugi produsele dorite in cos. Acestea vor fi livrate la orice adresa doresti, si vor fi aduse pana la usa casei. Iar daca nu esti multumit de produsele primite, le poti returna in interval de 14 zile de la data primirii comenzii.

Tot pe Velopa.ro beneficiezi de consultanta gratuita atat pe messenger cat si telefonic. Astfel, daca ai nelamuriri cu privire la produsele de pe site, sau nu stii cum sa alegi anvelopele potrivite modelului tau de masina, angajatii Velopa.ro iti stau la dispozitie. In acest fel, indiferent de nelamuririle pe care le ai, reprezentantii Velopa.ro iti stau la dispozitie si iti vor clarifica orice neintelegeri, nelamuriri sau dileme, tocmai pentru ca tu sa te asiguri ca faci cea mai buna alegere.