A început fezandarea populației în vederea exercitării abuzive a puterii ,,episodul pandemic IV.” Oficialii și agenții de influență, prin discursuri insinuante, încearcă să ne inducă ideea unui inevitabil val IV al pandemiei și infectării cu noua tulpină a coronavirusului ori noile tulpini. (Dacă una nu e suficientă, intră și rezervele). De unde știu comunicatorii că va urma un nou val în condițiile când, spre deosebire de anul trecut, suntem vaccinați și imunizați? Dacă tragem linie și ne uităm la valurile precedente, pe situl guvernamental https://cnsisp.insp.gov.ro/index.php/date-statistice-pagina-de-descarcare/ în Buletinul informativ nr. 12/2020 la fila 3 găsim informația conform căreia de COVID 19 cu virus identificat au decedat anul trecut 235 de persoane (punct). Nu zecile de mii, cifre avansate de popovăduitorii apocalipsei COVID. Paradoxal, în România, în aceeași perioadă de timp, nu s-a întregistrat nici un deces de gripă sezonieră. ,,Specialiștii,, ne explică doct că, urmare a portului măștii și distanțării sociale virusul gripei sezoniere nu a putut ajunge până la noi.

Atunci cum a ajuns covidul ? A ronțăit masca și prin triplu salt a acoperit distanțarea socială ? Din același buletin informativ aflăm că anul trecut nu a mai murit nimeni de pneumonie ci de pneumonii asociate cu,… covid, respectiv 846 persoane. Spre comparație, în anul 2019 de pneumonii simple decedaseră 611 români. Sunt aceste cifre de natură a ne înspăimânta? Ca medie a ultimilor ani, în România mor între 720-730 de persoane pe zi. Cât de letal este COVID, raportat la Infecțiile Respiratorii Acute Severe (SARI)? În anul 2019, aflăm pe situl INSP https://www.cnscbt.ro/index.php/rapoarte-anuale/1302-analiza-bolilor-transmisibile-aflate-in-supraveghere-raport-pentru-anul-2018/file la pg.53 că, ,,….rata de fatalitate pentru SARI confirmat (=cu virus gripal) a fost de 23,6%. …, în sezonul 2018-2019 au fost observate valori mai mari, cu diferente semnificative statistic, pentru insuficiența respiratorie acută, ventilație mecanică (intubație) și rata de fatalitate,…” Despre gradul de fatalitate al virusului SARS COV, raporta un studiu al OMS (ocultat în spațiul public), după care; mortalitatea COVID se situează între 0,23% în general și de 0,5% pentru cei sub 70 de ani. (Mult sub letalitatea virusului gripal la noi) Aceste date erau cunoscute de OMS din octombrie anul trecut.

Pentru cei care au dubii a se accesa ; https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf Anual ne confruntăm cu boli mai periculoase decât COVID dar care nu au generat o isterie similară cu cea pe care o trăim noi de mai bine de un an. De pildă hepatita. Pe situl official al guvernului https://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2019/07/Analiza-de-situatie-ZMH-2019.pdf la fila 2 (pentru rigoare) o să observăm că ; ,,…În anul 2018, în funcție de data debutului, incidența hepatitei virale a înregistrat o creștere în luna noiembrie cu o valoarea maximă de 3,7%000 locuitori. Se observă o evoluție descendentă a cazurilor în perioada ianuarie-aprilie, după care a fost înregistrată o evoluție ascendentă în perioada aprilie-noiembrie, păstrându-se aceeaşi sezonalitate ca și în anii precedenţi,….”

Ce observăm în fapt? Că a existat și există o hepatită virală care a depășit procentul de ,,3,7%000 locuitori” și nu s-a declarat în 2018 stare de alertă ori stare de urgență din această cauză. Numărul deceselor asociate acestei infecții virale ( la nivel global) este de; cităm din aceeași sursă; ,,1. Hepatita B și C provoacă peste 1,34 milioane de decese pe an, mai mult decât HIV/SIDA, malaria sau tuberculoza 2. Hepatitele B și C sunt responsabile pentru 2 din 3 decese cauzate de cancer la ficat la nivel mondial…” Și dacă tot am amintit de cancer, făcând o paralelă între pseudopandemia covid și adevăratele pandemii nedeclarate ca atare, ,,Cancerul este responsabil pentru aproximativ 10 milioane de decese în 2020 la nivel mondial, a anunţat (la jumătatea lunii decembrie a anului 2020) Agenţia Internaţională pentru Cercetare în domeniul Cancerului (IARC), agenţie specializată a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) …” relatează agenția EFE, preluată de Agerpres. https://www.agerpres.ro/mondorama/2020/12/15/cancerul-responsabil-de-aproximativ-10-milioane-de-decese-la-nivel-mondial-in-2020–628429

Nouă ni se vâră pe gât o ,,pandemie politizată” cu decese umflate din pix (un million jumatate decese covid in anul 2020) care oricum se circumscriu datelor epidemiologice cunoscute privind infecțiile respiratorii anuale specifice, care, dacă le comparăm cu datele privind decesele generate de cancer, acestea din urmă, deși uriașe fiind prin comparație, nu suscită același interes și emoție instituționalizată. Dacă privim spre bolile cardiovasculare o să observăm că ; ,, La nivel mondial, bolile cardiovasculare sunt răspunzătoare de circa 17,5 milioane de decese în fiecare an – aproximativ unul din trei decese. OMS estimează că, până în anul 2030, acest bilanț al victimelor va crește la aproximativ 24 milioane.” Conform; https://www.merckgroup.com/ro-ro/expertise/general-medicine/cardiovascular-diseases.html

De fapt, pandemia covid nu e despre sănătate și vaccinarea experimentală nu reprezintă grija autorităților pentru bună-starea cetățenilor proprii (când s-a mai întâmplat să fie ,,alocate,, atâtea fonduri). Aici e vorba despre determinarea cetățenilor, prin șantaj, de a renunța la dreptul de a dispune de propriul corp . DACĂ ÎNȚELEGEM ACEST CONCEPT, PRICEPEM CĂ RENUNȚAREA LA ACEST FUNDAMENTAL DREPT REPREZINTĂ PIATRA UNGHIULARĂ A SUPUNERII TOTALE ȘI NECONDIȚIONATE ÎN FAȚA AUTORITĂȚII ATÂT A NOASTRĂ CÂT ȘI A GENERAȚIILOR CE VOR VENI DUPĂ NOI. Odată cu pierderea dreptului de a dispune de integritatea fizică a propriei persoane, consfințit prin tratate internaționale ( Convenția a de la Ovideo, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Declaraţie Universala a Drepturilor Omului, legile interne, etc…) munca și sacrificiul a zeci de generații și mii de intelectuali luptători pentru libertățile individuale, de care astăzi beneficiem, se transformă în pulbere. Ne așteaptă un uriaș regres, devenind sub pretextul binelui colectiv, sclavii moderni ai unei noi ordini mondiale; ,,The new salvery post covid ”.

Prefigurarea noii ordini a început prin îngenuncherea simbolului libertății, Franța. La începutul acestei săptămâni, Parlamentul francez în ciuda manifestațiilor de stradă a validat pașaportul sanitar. Vaccinarea obligatorie pentru toți angajații din domeniul medical. Intrarea în restaurante va fi condiționată de permis. Amenzi uriașe și pedepse cu închisoarea pentru cine nu respectă noile prevederi. După ziarul spaniol El País , Spania dorește să aplice o „reformă a legii securității” cu referire la „criza Corona”. Urmare a acestei situații, statului ar trebui să i se permită confiscarea proprietăților persoanelor private și a companiilor aflate într-o „stare de criză”. „Cooperarea” cu mass-media va fi, de asemenea, extinsă. Proiectul de lege prevede că toți cetățenii, fără excepție, trebuie să respecte ordinele și instrucțiunile autorităților competente dacă se declară așa-numita „situație de interes pentru securitatea națională”.

Legea controversată permite, de asemenea, diferitelor autorități să „confiște” temporar sau „să ocupe” toate activele, fără alte explicații. Conform https://de.rt.com/europa/120605-gesetzesreform-in-spanien-droht-ein-permanenter-ausnahmezustand/ Cu riscul de a nu fi originali, aidoma premierului României atunci cănd și-a întrebat miniștrii în spirit propagandistic; ,,Ce conține vaccinul?” Ne permitem să adăugăm și noi un răspuns parafrazând un coleg jurnalist; Vaccinul conține minciuni, înșelăciune, nebunie politică, umilirea populațiilor din întreaga lume. Conține suferință umană, la o scară nemaivăzută până astăzi și o mentalitate criminală. Existența unui astfel de rău, mintea umană nu a putut să-l conceapă până acum.

