Valentin Ivancea revine în conducerea Prefecturii Bacău. Olimpiu Tulpan, numit cel de-al doilea subprefect

Valentin Ivancea revine în conducerea Instituției Prefectului – Județul Bacău, după ce, în ședința de joi, 30 octombrie, Guvernul României a aprobat numirea sa în funcția de subprefect. Decizia marchează o nouă etapă în cariera administrativă a social-democratului, care a mai ocupat, de-a lungul timpului, pozițiile de prefect, subprefect și președinte al Consiliului Județean Bacău.

Alături de el, echipa de conducere a Prefecturii va fi completată de Olimpiu Tulpan, desemnat cel de-al doilea subprefect al județului. Tulpan provine din mediul tehnic-administrativ, activând anterior în cadrul Registrului Auto Român (RAR) Bacău, unde a deținut funcția de coordonator județean.

Cei doi au fost propuși de Biroul Politic Județean al PSD Bacău, în urma unei decizii politice prin care formațiunea și-a desemnat noii reprezentanți în conducerea Instituției Prefectului.

Numirile au fost făcute oficial în cadrul ședinței de Guvern, prin aprobarea hotărârilor care prevăd eliberarea din funcție a foștilor subprefecți Emilia Gal (UDMR) și Gabriel-Stănică Lupu (PNL).

Astfel, după desemnarea Andreei Negru (USR) în funcția de prefect, luna trecută, conducerea Prefecturii Bacău are acum o nouă formulă completă, alcătuită din reprezentanți ai celor trei partide aflate în coaliția de guvernare.