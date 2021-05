Președintele Consiliului Județean și al Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară Bacău (ADIB) explică, în exclusivitate pentru cotidianul Deșteptarea, dedesubturile conflictului administrativ iscat cu privire la consiliul de administrație al Companiei Regionale de Apă Bacău (CRAB). Ivancea denunță o încercare a primarului Viziteu de acaparare „pe persoană fizică” a companiei, în dauna celor 89 de UAT-uri asociate în ADIB. Șeful CJ semnalează, de asemenea, că acțiunile nesăbuite ale edilului pot pune în pericol finanțarea europeană de aprox. 500 milioane euro, accesată de ADIB prin contractul semnat în decembrie 2020.

– Ați ieșit public în această săptămână denunțând șicanele politice pe care primarul Stanciu-Viziteu le derulează în relație cu consiliul de administrație al operatorului CRAB, exemplificând prin mesajele primite de la acesta. În replică, edilul a invocat un audit „independent” vizavi de activitatea operatorului de utilități și că acest consiliu de administrație ar fi revocat. Despre ce audit este vorba?

– Îmi pare rău să observ că nimeni nu l-a înștiințat pe primar că punctul său de vedere nu e izvor de drept și nici literă de lege. A declarat că din punctul său de vedere consiliul de administrație al CRAB este revocat. Este punctul său de vedere, și atât. Are valoarea juridică a unei păreri sau opinii. Oricine poate avea o părere.

În altă ordine de idei, auditul de care se prevalează nu indică nicăieri că la CRAB ar fi un CA neperformant sau că administratorilor companiei li se poate imputa ceva. Dl. Viziteu denaturează realitatea – că la asta se pricepe – folosind prin omisiune și trunchiere diverse date din așa-numitul audit, astfel încât să servească demersurilor sale mai mult sau mai puțin ortodoxe, ca să folosesc un eufemism.

Să nu uităm că un audit va conține, întotdeauna, concluziile dorite de cel care plătește acest audit – cine dă banii, pune muzica. Auditul e comandat de primar. Dar chiar și așa, acest document nu impută nimic CA-ului și administratorilor CRAB, care se află sub mandat încă din 2019, trecând printr-o procedură de selecție riguroasă organizată de ADIB și de consultantul independent contractat de asociație.

Sigur că sunt lucruri de îmbunătățit în privința activității CRAB, măsuri de implementat și eventuale schimbări de făcut, însă ele trebuie să aibă la bază legea și un plan bine articulat, nu interese obscure, cu obiective de altă factură decât asigurarea stabilității și rezilienței acestui operator. De exemplu, cu obiectivul punerii pe funcții a unor favoriți/apropiați, dacă se poate chiar de la USR.

– Totodată, primarul a făcut afirmația că CA-ul de la CRAB ar fi neperformant..

– Am observat că edilul excelează în afirmații, păreri, puncte de vedere etc. CA-ul de la CRAB este atât de neperformant cât poate fi un CA care, împreună cu managementul CRAB și conducerea ADIB a construit o aplicație de 500 milioane euro, fonduri europene, pentru investiții în apa și canalizarea a 41 de localități din județ – municipii, orașe, comune.

În decembrie 2020, am semnat – în calitate de președinte al ADIB, care este și autoritatea tutelară a CRAB – contractul de finanțare, la Ministerul Fondurilor Europene. Deci acest CA este atât de neperformant, încât a avut un rol determinant în semnarea celui mai mare contract de finanțare nerambursabilă din istoria județului.

Pentru corecta informare a opiniei publice, vreau să subliniez că la această dată CRAB este singurul operator din Moldova care decontează fonduri prin contractul de finanțare POIM, pentru lucrările avute în derulare. Repet, nu mai există un operator de utilități la nivelul regiunii care să deconteze fonduri din POIM, să reținem acest aspect.

De asemenea, aplicația POIM depusă de ADIB și implementată de CRAB este a treia în țară, ca valoare, între cele 22 de aplicații depuse până în prezent. Deci, cu atât mai relevant este efortul celor implicați în acest demers.

Pe de altă parte, nu pot să nu remarc că dl. Viziteu e ultima persoană care poate emite judecăți de valoare în raport de activitatea consiliului de administrație de la CRAB. Mă întreb, desigur retoric, care mai poate fi autoritatea sa, atâta vreme cât și în cadrul propriului său cabinet a făcut angajări, cu indicii temeinice de nelegalitate, a unor persoane fără pregătirea necesară pentru ocuparea respectivelor funcții?

Iată că transparența și legalitatea mult clamate de dl. primar nu se regăsesc tocmai în preajma dânsului. Așa că, îl invit pe dl. Viziteu ca – înainte de a emite judecăți – să vadă bârna din ochiul său, nu presupusul pai din ochiul altora. E campion la dat sfaturi și lecții de principialitate altora, dar care devin facultative când vine vorba să le respecte chiar el.

– Care este, atunci, miza reală a acestei stări conflictuale cusute cu ață albă? Ce se urmărește de fapt?

– Obiectivul meu, am spus-o și în campanie și la semnarea contractului de finanțare, este implementarea acestor investiții de 500 milioane euro și rezolvarea problemei apei în Bacău, respectiv în comunitățile care vor beneficia de investiții prin această aplicație POIM. Acesta este obiectivul meu, nu târguiala pe sinecuri în consilii de administrație.

Sunt președintele ADIB, iar această asociație de dezvoltare este autoritatea tutelară a CRAB – subliniez, nu o persoană, ci o asociație alcătuită din reprezentanții celor 89 de unități administrativ-teritoriale din județ, membre asociate în ADIB, fie ele municipii, orașe, comune.

Primarul Bacăului urmărește să transforme CRAB în jucăria sa și vrea ca acest operator – care deservește tot județul – să fie la cheremul unei singure persoane, la bunul său plac, iar deciziile să nu se ia transparent și la vedere în ADIB, ci pe la colțuri sub influența sfetnicilor săi, care nu au nicio răspundere legală. De altfel, dl. primar nu a avut în vedere eficientizarea activității CRAB și realizarea de investiții, ci doar preluarea pe persoană fizică și influențarea directă a operatorului regional, în dauna celorlalți 89 de membri ai ADIB. Dacă scopul urmărit ar fi fost, cu adevărat, eficientizarea CRAB, vă asigur că nu am fi avut în spațiul public o discuție despre CA-ul companiei.

Or, legea spune clar că un operator de acest fel nu poate fi luat pe persoană fizică, nu poate fi instrumentul cuiva, tocmai de aceea există și această asociație ADIB care, repet, e autoritatea tutelară a CRAB și reunește interesele a 89 de UAT-uri, nu a unei singure persoane. Mai mult decât atât, chiar contractul de finanțare pe care l-am semnat prevede regula „controlului similar”, respectiv faptul că niciunul dintre asociați nu poate acționa discreționar. Inclusiv Consiliul Județean se subordonează acestui principiu.

În plus, acționar în CRAB nu e persoana primarului, ci Consiliul Local Bacău, for deliberativ care trebuie și va avea un cuvânt de spus, de acum înainte, în mandatarea reprezentantului în ADIB. Domnul primar confundă reprezentarea de drept, cu mandatarea privind exercitarea votului – sunt două lucruri distincte. Este păcat că un om tânăr judecă după o măsură strâmbă și politicianistă, care mie îmi amintește de anii 90, nu de secolul 21 în care ne aflăm.

– Ați făcut afirmația că șicanele privitoare la CRAB pot pune în pericol finanțarea europeană și pot conduce la suspendarea plăților…

– Contractul de finanțare pe care l-am semnat în decembrie 2020 precizează foarte clar situația în care Autoritatea de Management (AM) a POIM poate suspenda plățile în cazul în care sesizează că, la nivelul CRAB sau al ADIB, structura de administrare și reprezentare se modifică nelegal, prin manopere de felul celei ticluite de primar. Scrie în contract, negru pe alb. Discutăm pe acte și prevederi contractuale, nu pe păreri sau opinii. Or, ceea ce edilul face este să proiecteze CRAB într-o criză de administrare și reprezentare, situație în care AM poate dispune suspendarea plăților, în virtutea clauzei contractuale de care am vorbit. Va suporta primarul, din buzunarul său, posibila suspendare a acestor plăți și blocarea finanțării europene nerambursabile?