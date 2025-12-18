”Va fi greu. Dar abandonarea proiectelor nu este o opțiune”. Interviu cu primarul comunei Măgura, Iordache Costrăș

Domnule primar al comunei Măgura, Iordache Costrăș, cum ați sintetiza anul care se încheie, din punct de vedere al activității desfășurate de Primăria Măgura?

Ca în fiecare familie, și pentru Primăria noastră a fost un an dificil, cu destule incertitudini. Însă acest aspect nu ne-a făcut să slăbim motoarele. Nu doar că am continuat investițiile în comuna Măgura, dar am obținut finanțări și pentru alte proiecte care vor demara anul viitor. Vedeți, este ușor să te plângi, să dai vina pe alții, dar mult mai important este să găsești soluții la problemele cu care te confrunți. Iar noi, la Măgura, exact asta am făcut: am căutat soluții. Am scris proiecte, am bătut la ușile ministerelor, la Guvern, la agenții guvernamentale și am obținut finanțări guvernamentale și europene. Fiecare leu, fiecare euro care intră în comunitate este extrem de important. Din acest punct de vedere, cu toate greutățile anului 2025, am reușit să mergem înainte și să continuăm dezvoltarea comunei.

Să vorbim concret: care sunt proiectele cele mai importante la care lucrați?

Toate investițiile sunt importante, indiferent că vorbim despre infrastructura de apă și canal, de cea rutieră, de rețele de gaze, iluminat public, educație, culte etc. Unul dintre cele mai importante și, totodată, complexe proiecte este cel legat de rețeaua de apă și canalizare, finanțat din fonduri europene, vorbim de circa 9 milioane de euro. A fost îndelung așteptat de întreaga comunitate, s-a lucrat foarte bine până acum, avem un grad de implementare de circa 35-40%. Sigur, s-a creat și un anumit disconfort pe străzile pe care s-au adus apa și canalizarea. Și vreau să mulțumesc majorității măgurenilor, adică celor care au înțeles aceste aspecte. Important este să avem apă și canalizare.

La capitolul Educație, avem Școala ”Emil Brăescu”, care se află într-un amplu proces de reabilitare, modernizare, consolidare seismică, și eficientizare energetică. O altă veste bună este că, acum câteva zile, am primit o finanțare de aproape 2.000.000 de euro pentru demolarea și reconstrucția Școlii nr. 2 Osebiți.

Un parc de panouri fotovoltaice este, de asemenea, un proiect pentru care am primit tot o o finanțare nerambursabilă. Odată finalizată această investiție, ne vor rămâne mai mulți bani de la facturile de energie electrică, bani pe care-i vom putea utiliza pentru alte investiții.

Drumurile reprezintă o prioritate, și aici avem o veste bună: am demarat licitația pentru desemnarea constructorului care va moderniza 9 drumuri de maximă importanță. 3 kilometri, 1.000.000 euro, tot finanțare nerabursabilă. Nu am cum să nu amintesc aici și de cele două poduri pe care le vom construi anul viitor, pe străzile Bradului și Pinilor. Și, nu în ultimul rând,un proiect de suflet este construcția bisericii din Crihan, care prinde contur de la o zi la alta, și pe care sperăm să o finalizăm tot în 2026.

Vorbim așadar de proiecte aflate în implementare, în diverse stadii, și de altele care urmează. Să înțeleg că sunteți optimist pentru 2026?

Sunt mai curând realist, dar și cu o anumită doză de optimism. Realist pentru că nu poți să nu ții cont de ce se întâmplă în jurul tău. Optimist pentru că, așa cum am făcut mereu, vom găsi soluții. Poate că va fi ceva mai greu, dar nu e cazul să plângem, să ne lamentăm. Abandonul nu este o opțiune! Repet, vom căuta toate soluțiile de dezvoltare. Profit de acest prilej pentru a mulțumi și colegilor din Primăria Măgura, fără de care toate aceste proiecte de care am vorbit nu ar fi fost posibile. Anul viitor sper să ni se aprobe construcția unei creșe în Crihan, înființarea a patru grupe de grădiniță tot în Crihan – două cu program normal și două cu program prelungit – precum și construcția unui corp nou de clădire la Școala ”Emil Brăescu”. Așadar, vom merge înainte și în 2026.

La final, ce mesaj aveți pentru locuitorii comunei Măgura, acum, în prag de sărbători?

În primul rând le mulțumesc pentru sprijin, încredere, pentru că îi simt alături. Le doresc pace, bucurii, liniște și tihnă, firește multă sănătate, să petreacă timp cu familiile, cu cei dragi, și să nu-și piardă niciodată speranța!