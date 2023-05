Utilizarea uleiului de avocado

De cativa ani, fructul de avocado a intrat in viata noastra prin numeroase postari pe instagram si recomandari din toate food bloggurile posibile, cu toate acestea, se pare ca nimeni nu a auzit de uleiul de avocado.

Totusi ce este uleiul de avocado si cum se produce? Uleiul de avocado de obicei, se produce din fructe extra coapte, care au fost spalate, decojite si desamburite. Pulpa extrasa, mai apoi este iarasi spalata si presata printr-un mecanism similar celui de producere a uleiului de maslin, in Australia, spre exemplu, aceleasi rafinarii sunt utilizate pentru uleiul de maslin si cel de avocado.

Astazi, vom vorbi mai mult nu doar despre crearea lui, ci si despre utlitatea si utilizarea acestuia zi de zi.

1. Impreuna cu crema hidratanta

Initial, uleiul de avocado a fost produs de industria cosmetica. Acesta este bogat in grasimi monosaturate, vitamina E si are un nivel de absorbtie sporit. Uleiul de avocado hraneste pielea, se absorba rapid si nu imbiba porii (cum o face spre exemplu uleiul de cocos). Pentru un rezultat sporit, inainte de a aplica crema de seara, amestecati in palma crema impreuna cu cateva picaturi de ulei de avocado si aplicati mixul obtinut pe ten, ca de obicei.

In alimentatie



Uleiul de avocado este excelent pentru pregatirea bucatelor! Desi la calitate e la fel ca si uleiul de masline, cel de avocado are o temperatura a fieberii mai inalta, respectiv poti praji in el fara nici un pericol pentru sanatatea ta sau a familei tale.

Un alt beneficiu al uleiului de avocado in bucatarie e ca uleiul de avocado nu are o aroma si gust puternice, e doar la fel de cremos ca si fructul de avocado, astfel, ele doar vor evidentia gustul alimentelor, fara a le dobori.

Masca pentru par

Uleiul de avocado e bun la hidratarea nu doar a tenului ci si a parului. Pentru un par sanatos, recomandam urmatoare masca care poate fi pregatita cu usurinta acasa.

un avocado de dimensiuni medii copt (de obicei va fi foarte moale)

o banana coapta, la fel, de dimensiuni medii

o lingura de ulei de avocado

o linugra de ulei de cocos

o lingura de miere de albine

Preseaza avocado si banana impreuna, adaugand trepatat uleiurile si mierea de albine. Daca doresti, le poti amesteca utilizand un blender. Odata ce continutul a devenit cremos, aplica-l pe parul sectionat de la radacini pana la capete (nu uita, capetele au nevoie de mai multa hidratare). Inveleste parul cu un prosop si lasa aceasta masca pe cel putin 20 de minute. Dupa aceasta clateste parul cu sampon si apa calduta.

Crema pentru cearcane

In dependenta de cauza cearcanelor, uleiul de avocado poate fi capabil sa ajute la minimizarea acestora. Adesea, cearcanele apar, deoarece, pielea din jurul ochilor se subtiaza cu varsta, astfel vasele sanguine ies in evidenta. Acestea fiind albastre/ violete, adesea vor crea impresia cearcanelor de sub ochi. Daca acesta e si cazul tau, atunci uleiul de avocado ar putea fi solutia miraculoasa pentur tine. Avocado e o sursa excelenta de vitamina K, care ajuta la minimzarea vaselor sanguine, ameliorarea circulatiei si micsorarea cearcanelor. Faptul ca uleiul de avocado are un grad inalt de absorbtie, la fel va ajuta la ingrosarea peilii din jurul ochilor.

Poti face chiar acasa o crema pentru pielea din jurul ochilor prin infuzarea a jumate de cana de cafea macinata cu ulei de migdale, nu amesteca ingredientele, doar acopera cafeaua cu acest ulei. Acopera aceasta mixtura cu un capac si doseste-o intr-un loc umbrit pentru cateva zile. Dupa cateva zile, foloseste un filtru de cafea pentru a separa uleiul de mixtura. La uleiul filtrat, adauga o lingura de ulei de avocado.

Foloseste aceasta crema in fiecare dimineata in jurul ochilor pentru un efect sporit.

5. Solutie pentru curatirea tenului

Uleiurile demachiante au devenit un trend popular in lumea beauty, intrucat ele ajuta la curatarea tenului la fel de eficient ca si solutiile din mass-market, dar totodata nu contin alergeni ascunsi si arome artificiale.

In mod evident, puteti sa gasiti solutii deja gata la farmacie, dar noi am dori sa va sugeram doua modalitati eficiente de curatarea a tenului cu uleiul de avocado.

Cea mai simpla metoda, ar fi aplicarea unei cantitati mici de ulei de avocado pe un disc de bumbac si masarea acestuia direct pe piele. Antioxidantii naturali din ulei vor oferi pielii un pix de hidratare extra in timpul curatirii.

O alta modalitate, ar fi amestecul dintre jumate de cana de ulei de avocado cu 2 linguri de sapun de Castilia si trei linguri de miere. Maseaza o cantitate mica din aceasta solutie pe pielea umeda, apoi spala cu apa calduta.

Hidrateaza-ti cuticulele

Antioxidantii naturali si vitamina E din uleiul de avocado, permit acestuia sa se absorbe cu usurinta chiar si in cea mai dura si uscata piele. Aceasta proprietate, permite uleiului de avocado sa fie solutia ideal pentru cuticulele dumneavoastra, pe care o puteti utiliza ori de cate ori doriti in timpul zilei. Pe mainele recent spalate si uscate aplicati o cantitate mica de ulei de avocado si maseaz-o in piele. Repeta in timpul zilei pentru maini catifelate si cuticule moi.

Tratament pentru pete solare si antirid

Uleiul de avocado are un grad sporit de absorbtie si se considera ca acesta poate penetra nu doar epiderma ci si derma, ceea ce nu poate fi reprodus prin alte creme hidratante.

Aceasta proprietate unica, permite uleiului de avocado sa fie un tratament uni pentru riduri, pete solare si chiar si cicatrici. Vitamina E si Omega 3 continute in uleiul de avocado, fac acesta solutia perfecta pentru tratarea eczemei, psoriasului, si chiar si muscaturilor de tantari. Pentru a atinge acestea, trebuie doar sa aplici religios, cel putin odata pe zi, ulei de avocado pe zona dorita. Te rog sa nu uiti, ca asa o solutie naturista are efect acumulator, deci nu se astepta la rezultate instantanee.

Ele vor fi evidente cu timpul, dar si cu mult mai de durata. Pentru efect sporit poti sa adaugi si cateva picaturi e ulei de avocado in cada pe timp de iarna, pentru a hrani si hidrata tot corpul.