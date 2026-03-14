Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău oferă cursuri gratuite de pregătire pentru Bacalaureat 2026

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează, în perioada martie–mai 2026, cursuri gratuite de pregătire pentru examenul de Bacalaureat, dedicate elevilor din clasele terminale de liceu.

Inițiativa are scopul de a sprijini elevii în pregătirea pentru examenul național, prin sesiuni de lucru susținute de cadre didactice universitare care vor aborda programa și tipurile de subiecte specifice probelor de Bacalaureat la disciplinele Matematică și Limba și literatura română.

Potrivit organizatorilor, cursurile se vor desfășura după următorul program:

Matematică – în fiecare sâmbătă

Limba și literatura română – în fiecare duminică

Activitățile vor avea loc între orele 10:00 și 13:00, în corpul D al universității, la parter, sala DP18, începând cu 14 martie 2026 și până pe 24 mai 2026, cu excepția sărbătorilor legale.

Reprezentanții universității precizează că programul este conceput pentru a oferi elevilor explicații suplimentare, exerciții și modele de subiecte, astfel încât aceștia să își consolideze cunoștințele înaintea examenului de Bacalaureat.

Elevii interesați pot obține informații suplimentare la:

Facultatea de Științe , Str. Mărășești nr. 157, telefon: 0234 571 012

Facultatea de Litere, Str. Spiru Haret nr. 8, telefon: 0234 588 884.