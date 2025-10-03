Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a parcurs noi etape în construirea Centrului educațional interdisciplinar și de agrement Vatra Dornei

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de Beneficiar, continuă implementarea proiectului „Centru educațional interdisciplinar și de agrement Vatra Dornei”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C15- Educație, Investiția 17 Asigurarea infrastructurii universitare – construcții noi (cămine, cantine, spații de recreere).

Valoarea totală a proiectului este de 16.570.997,28 lei cu TVA, din care valoarea totală eligibilă din PNRR este de 13.658.857,55 lei cu TVA, iar valoarea totală neeligibilă este 2.912.139,73 lei cu TVA. Proiectul a demarat în data de 19.07.2024 și se va finaliza pe 31.08.2026.

În urma elaborării Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, soluțiile tehnice din Studiul de fezabilitate au fost actualizate cu noul Normativ P118-1/2025, precum și cu alte cerințe ale avizatorilor. În urma aplicării tuturor acestor îmbunătățiri, clădirea va fi realizată ca în simulările 3D.

Indicatorii spațiali, tehnici și funcționali s-au păstrat la fel ca în Studiul de fezabilitate. Indicatorii economici după finalizarea Proiectului tehnic se încadrează în contractul de finanțare.

Proiectul „Centru educațional interdisciplinar și de agrement Vatra Dornei” își propune să creeze o infrastructură mixtă care să ofere cazare, facilități moderne pentru formare, dezvoltare personală și agrement, cu respectarea celor mai noi standarde de dezvoltare durabilă.